Pinto reveló el problema de Colombia en el Mundial: “¿Quién mete una pelota?”

Jorge Luis Pinto es sin duda, un perfil sumamente capacitado para hablar de la actualidad de la Selección Colombia. Su experiencia como seleccionador del cuadro cafetero habla por sí solo y ahora, en el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, el santandereano está atento al combinado nacional.

Lea también Colombia se juega la clasificación con pocos cambios: probable nómina vs Congo

La Selección Colombia enfrentó a Uzbekistán y sacó una victoria contundente de 3-1, pero, durante los 90 minutos, el seleccionado colombiano no tuvo el mejor partido. Careció de varias ideas para acercarse al arco uzbeko y jugadores como James Rodríguez, o Jefferson Lerma, que son bastiones importantes en el mediocampo tampoco tuvieron su mejor estreno.

Por su parte, Néstor Lorenzo se decantó por la titularidad de Luis Javier Suárez y nunca le llegó el balón para tener una chance clave y poder vulnerar el arco de Uzbekistán. Jorge Luis Pinto pasó por Despierta Win desde Guadalajara y afirmó los problemas que tiene el equipo de Néstor Lorenzo para enfrentar a República Democrática del Congo.

JORGE LUIS PINTO Y SU OPINIÓN DEL CONGO

El partido ante Uzbekistán dejó algunas falencias graves en la Selección Colombia. Jorge Luis Pinto afirmó que Camilo Vargas poco ayudó en el gol. Además, dejó claro que el partido contra la República Democrática del Congo será diferente al del debut.

Jorge Luis Pinto afirmó que, “hay que cuidar la espalda y en eso Colombia tiene que ser más consistente y segura. Hacer presión directa, si se perdió el balón hay que presionar y no dejar salir al contrario”.

Lea también El hincha más famoso del Congo ya llegó a México para intimidar a Colombia

Justamente, de la selección congoleña, el entrenador santandereano explicó que, “este equipo que vamos a enfrentar hoy tiene más fútbol, tiene más alegría, tiene más velocidad, tiene hombres más maduros en el ataque. Que no se compliquen porque con espacio, ellos se saben manejar. El profe tendrá la palabra para corregir, para ver los videos y determinar en lo que se está fallando”.

LA GENERACIÓN DE JUEGO, EL PROBLEMA QUE SEÑALÓ PINTO SOBRE COLOMBIA

James Rodríguez no tuvo su mejor partido contra Uzbekistán, pero es un inamovible en el equipo de Néstor Lorenzo. El volante creativo es el llamado a generar juego y filtrar balones para los delanteros. Sin embargo, Jorge Luis Pinto sentenció que en esta selección no hay quien filtre una pelota para el atacante.

Aunque Pinto eligió a Jhon Córdoba como el delantero ideal, dejó claro que el problema es otro y pasa por la generación de juego, “lo de Jhon lo vengo hablando desde el comienzo. Es un hombre que creo que tiene más presencia, que se ubica muy bien entre centrales, anticipa la jugada y eso. El problema no está en Córdoba ni en Suárez, el problema es en quién lo alimenta”.

Lea también Portugal definió la titular vs Uzbekistán y tomó decisión con Cristiano Ronaldo

Por la misma línea, el santandereano afirmó que, “dime quién mete una pelota. Los ocho de nosotros no son pasadores, salvo Puerta que puso el pase gol, pero de esos pases necesitamos cuatro o cinco. Suárez no tuvo ninguna posibilidad y es para ser definidor de área. Córdoba también y a mí me gusta más por el acompañamiento que hace al cruce de la pelota”.

Además, sentenció que con Jhon Córdoba se puede jugar más al mano a mano con los centrales de Congo y por su contextura y por su físico puede ser determinante para ganar las peleas de balones y crear peligro. Lo de Luis Suárez sería más para contragolpear.