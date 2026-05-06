París Saint Germain y Arsenal se convirtieron los grandes finalistas de la UEFA Champions League 2025/2026, después de superar a Bayern Múnich y a Atlético de Madrid, respectivamente, en sus series semifinal.
PSG le dio el golpe a Bayern Múnich
París Saint Germain hizo valer su poderío ofensivo y orden táctico del director técnico Luis Enrique para mantener la ventaja en el marcador global y lograr la clasificación.
Los franceses se impusieron 5-4 en el duelo de ida en París y este miércoles 6 de mayo confirmaron el boleto a la final con un empate 1-1 en el encuentro de vuelta.
Arsenal buscará su primera Champions
Por el lado de Arsenal, los 'gunners' sueñan con levantar su primer Champions League, después de eliminar en una apretada serie semifinal a Atlético de Madrid.
Los londinenses se impusieron con un marcador global de 2-1, gracias a la victoria 1-0 en el duelo de vuelta con tanto de Bukayo Saka.
PSG Vs Arsenal ¿Cuándo se juega la final de la Champions League?
La gran final de la UEFA Champions League 2025/2026 se jugará el sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.