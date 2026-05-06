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Champions League

PSG Vs Arsenal ¿Cuándo se juega la final de la Champions League?

PSG buscará su segunda Champions League, mientras que Arsenal tratará de sumar su primera "orejona".
Daniel Zabala
PSG Vs Arsenal, finalistas de la Champions League
PSG Vs Arsenal, finalistas de la Champions League // Fotos de AFP

París Saint Germain y Arsenal se convirtieron los grandes finalistas de la UEFA Champions League 2025/2026, después de superar a Bayern Múnich y a Atlético de Madrid, respectivamente, en sus series semifinal.

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PSG le dio el golpe a Bayern Múnich

París Saint Germain hizo valer su poderío ofensivo y orden táctico del director técnico Luis Enrique para mantener la ventaja en el marcador global y lograr la clasificación.

Los franceses se impusieron 5-4 en el duelo de ida en París y este miércoles 6 de mayo confirmaron el boleto a la final con un empate 1-1 en el encuentro de vuelta.

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Arsenal buscará su primera Champions

Por el lado de Arsenal, los 'gunners' sueñan con levantar su primer Champions League, después de eliminar en una apretada serie semifinal a Atlético de Madrid.

Los londinenses se impusieron con un marcador global de 2-1, gracias a la victoria 1-0 en el duelo de vuelta con tanto de Bukayo Saka.

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PSG Vs Arsenal ¿Cuándo se juega la final de la Champions League?

La gran final de la UEFA Champions League 2025/2026 se jugará el sábado 30 de mayo en el Puskás Aréna de Budapest, Hungría.

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