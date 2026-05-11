Cuartos de final del fútbol argentino: confirmados los cruces, fechas y horarios

Los cuartos de final del fútbol argentino ya tienen programación definida, luego de un fin de semana de octavos que dejó varias sorpresas y resultados inesperados.

La competencia entra ahora en su tramo decisivo, con ocho equipos que sueñan con avanzar a semifinales en un formato llamativo, pero que no permite margen de error.

Formato de cuartos de final del fútbol argentino

Tal como ocurrió en la fase anterior, las series de cuartos se disputarán a partido único, lo que eleva la tensión. En caso de empate en los 90 minutos reglamentarios, habrá tiempos extra y, si la igualdad persiste, la clasificación se definirá desde el punto penal.

La acción comenzará el martes 12 de mayo a las 19:00 (hora de Argentina), cuando Belgrano reciba a Unión de Santa Fe en el estadio Julio César Villagra, en un duelo que promete intensidad y un ambiente competitivo.

Ese mismo día, a las 21:30, se enfrentarán Argentinos Juniors y Huracán en el estadio Diego Armando Maradona, en una llave que reúne tradición y buen presente futbolístico.

La jornada del miércoles 13 de mayo también contará con dos compromisos de alto nivel. A las 19:00, Rosario Central se medirá ante Racing Club en el Gigante de Arroyito, en uno de los cruces más atractivos de la instancia.

Posteriormente, a las 21:30, River Plate recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio MAS Monumental, completando el cuadro de cuartos con otro enfrentamiento de gran expectativa.

Fechas y horarios de cuartos de final del fútbol argentino

Martes 12 de mayo

19:00 - Belgrano vs. Unión de Santa Fe

Julio César Villagra

21:30 - Argentinos Juniors vs. Huracán

Diego Armando Maradona

Miércoles 13 de mayo

19:00 - Rosario Central vs. Racing

Gigante de Arroyito

21:30 - River Plate vs. Gimnasia La Plata

MAS Monumental

*Los horarios corresponden a Argentina

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¿Cuáles serían los cruces de semifinales?

De acuerdo con el reglamento del torneo, en la primera semifinal se cruzarán los ganadores de los partidos del martes, mientras que en la segunda instancia se enfrentarán los vencedores de los encuentros del miércoles, manteniendo así la lógica de la llave.

¿Cuándo es la final de la Liga Argentina?

La gran final está programada para el domingo 24 de mayo a las 15:30 (hora local) en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde se definirá al campeón en un escenario neutral -aunque Belgrano, de llegar, oficiaría como anfitrión al tratarse de la misma ciudad donde es local-.