[Video] Juan Fernando Quintero hizo un golazo al 120' en la épica clasificación de River Plate ante San Lorenzo

River Plate vivió una noche intensa en el Campeonato de Primera División del Fútbol Argentino, en un duelo de octavos de final ante San Lorenzo que terminó convirtiéndose en una auténtica batalla futbolística.

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El encuentro, disputado en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires, tuvo de todo: goles, expulsiones, remontadas parciales y un desenlace dramático que se definió en el último suspiro.

Resumen de River Plate vs San Lorenzo

San Lorenzo abrió el marcador al minuto 37 con anotación de Rodrigo Auzmendi, poco después de que Matías Reali fuera expulsado, dejando al equipo visitante con diez hombres y obligándolo a redoblar esfuerzos.

River reaccionó en la segunda parte y logró el empate al minuto 55 por intermedio de Marcos Acuña, en un momento en el que parecía que la remontada local podía consumarse.

Sin embargo, el partido se mantuvo igualado 1-1 en el tiempo reglamentario, lo que llevó la definición a los tiempos suplementarios en una serie que se jugó a partido único.

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En la prórroga, el Ciclón mostró carácter y se adelantó nuevamente al minuto 94 con un gol de Fabricio Gabriel López, en un tramo en el que el equipo visitante se sostuvo con orden y liderazgo.

La tensión llegó al máximo cuando, al minuto 120, en medio de los cánticos de la hinchada local, apareció Juan Fernando Quintero para cambiar el destino del partido.

Desde el costado derecho, Quintero envió un centro que picó en el área y, sin que nadie lo tocara, tomó efecto para colarse en el arco y decretar el 2-2 definitivo, un gol que quedará en la memoria del Monumental.

Video del gol de Juan Fernando Quintero en River - San Lorenzo

Ese tanto llevó la serie a la tanda de penaltis, donde River inició con el cobro convertido por el propio Juanfer, quien además se reivindicó tras haber fallado un penalti días atrás en competencia internacional.

Finalmente, el conjunto millonario se impuso 4-3 en la definición desde los once metros y avanzó a los cuartos de final, donde enfrentará al ganador de la llave entre Vélez Sarsfield y Gimnasia y Esgrima La Plata.