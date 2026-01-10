Cucho Hernández prende las alarmas por lesión después de ser MVP

El empate del Real Betisante Real Oviedo dejó sensaciones encontradas. Más allá del resultado, el foco quedó puesto en lo que ocurrió en el tramo final del partido, cuando varias señales de alerta se encendieron desde el banco visitante y obligaron al cuerpo técnico a reaccionar.

El desgaste físico, en un calendario cada vez más exigente, volvió a pasar factura y ahora el club andaluz espera con cautela los informes médicos para saber hasta qué punto se verá afectada su planificación inmediata.

Lea también El Cucho Hernández cada vez más figura en Betis: Se abre pista en Selección

Pellegrini confirma molestias musculares en tres jugadores

Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández fue uno de los protagonistas del encuentro en el Carlos Tartiere, pero su actuación terminó antes de tiempo. Al minuto 80, el delantero colombiano pidió el cambio y abandonó el campo con evidentes molestias, encendiendo la preocupación en el Betis.

Tras el partido, Manuel Pellegrini confirmó que no solo Cucho terminó tocado, sino también Ángel Ortiz y Junior Firpo. “Las tres sustituciones fueron por lesiones musculares”, explicó el técnico chileno, dejando claro que los próximos días serán clave para evaluar la evolución de los jugadores y determinar el tiempo de baja.

]]_



Lea también El "Cucho" y una fuerte autocrítica tras la derrota en liga

Betis espera el parte médico y asume posibles ausencias

El departamento médico del club realizará exámenes complementarios para conocer la gravedad de las lesiones y establecer los plazos de recuperación. Aunque aún no hay diagnóstico definitivo, en el entorno verdiblanco se asume que podrían perder a los tres futbolistas para compromisos importantes.

En el caso de Cucho Hernández, todo apunta a que será baja para el duelo de octavos de final de la Copa del Rey ante Elche. Su ausencia sería sensible, teniendo en cuenta su peso ofensivo y el gran momento que venía atravesando en la temporada.

Lea también Defensa de la Selección Colombia se lesionó y genera preocupación

Real Betis afronta días de incertidumbre tras un partido que dejó más preocupaciones que certezas. La lesión muscular de Cucho Hernández, sumada a las de Ángel Ortiz y Junior Firpo, obliga a Pellegrini a esperar la evolución médica antes de tomar decisiones. Mientras tanto, el club cruza los dedos para que las bajas no se prolonguen y su goleador pueda volver cuanto antes a liderar el ataque verdiblanco.