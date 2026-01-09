El Cucho Hernández cada vez más figura en Betis: Se abre pista en Selección

En medio de un Betis que busca respuestas para sostener su ambición competitiva, hay una certeza que no se mueve. Mientras el calendario avanza y el mercado de enero se acerca, Manuel Pellegrini observa cómo su equipo depende, cada vez más, de un delantero que no se rinde y responde cuando más se le exige.

Sin hacer ruido y lejos de los grandes focos, el colombiano se ha convertido en un punto de apoyo constante. Su presente individual contrasta con un escenario colectivo que pide ajustes, especialmente en una delantera que podría cambiar de forma significativa en las próximas semanas.

Cucho, goles y continuidad en un ataque sin relevo

Cucho Hernández atraviesa su mejor momento de la temporada. El gol ante el Real Madrid confirmó una racha que ya lo tiene con diez anotaciones antes del ecuador de la temporada, cifras que lo consolidan como el delantero más fiable del Betis y una pieza intocable para Pellegrini.

La falta de competencia real en su posición ha hecho que el colombiano cargue con la responsabilidad ofensiva casi en solitario. Ni Bakambu ni Chimy Ávila han logrado discutirle el puesto y el técnico chileno ha sostenido su confianza en un atacante que responde con regularidad y compromiso en cada partido.

El mercado, un desafío que Cucho asume con naturalidad

Desde el club ya se trabaja en la posibilidad de reforzar el ataque en el mercado invernal, una decisión que el propio Cucho entiende como necesaria. Lejos de incomodarse, el delantero ve con buenos ojos la llegada de competencia que eleve el nivel colectivo y permita mayor rotación.

En diálogo reciente, el colombiano fue autocrítico con el rendimiento del equipo y dejó claro que el foco está en la regularidad. Reconoció que el Betis ha fallado en partidos clave y que el orgullo debe verse reflejado en el campo, especialmente ante los rivales directos en la tabla.

Mientras la dirección deportiva define si enero traerá un nuevo delantero, Cucho Hernández sigue resistiendo como la referencia ofensiva del Betis. Sus goles sostienen al equipo en momentos de duda y le dan margen a Pellegrini para planificar con calma. Hasta nuevo aviso, el ataque verdiblanco tiene un nombre propio y diez goles que lo respaldan.