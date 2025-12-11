Colombia recibió golpe de la FIFA: así fue la caída en el ranking

Sin duda alguna, entre las selecciones más importantes que hay en el continente sudamericano, Colombia es potencia junto con Brasil. Las dirigidas por Ángelo Marsiglia esperan llegar a la clasificación del Mundial de 2027 y la ruta para ello es por medio de la Liga de Naciones de la CONMEBOL en donde hubo una caída libre en la última jornada.

Con un inicio esperanzador en octubre con dos victorias de la Selección Colombia que sumó seis unidades y que esperaba seguir en forma para sellar la clasificación de manera anticipada, el cuadro cafetero sufrió un desliz grande en su campaña que lucía perfecta. Viajaron a la altura de La Paz, pero infortunadamente quedaron en evidencia sin pegada y con un empate a un tanto.

Ese partido resultó histórico para la selección de Bolivia que nunca le había podido arañar unidades a Colombia en sus anteriores enfrentamientos directos y, evidentemente, esto representó una caída adicional que dejó mal parado al combinado nacional en el ranking de la FIFA.

LA MALA NOTICIA QUE ENTREGÓ LA FIFA PARA LA SELECCIÓN COLOMBIA

A diferencia de la mayoría de las selecciones del continente y de Europa, Colombia solo confirmó un partido en noviembre que cerró el telón del 2025. Fue un empate inesperado ante Bolivia, dada que la categoría de ambas naciones es muy diferente y eso quedó claro con el 8-0 en la Copa América.

En la Liga de Naciones Femenina de la CONMEBOL, cada selección descansa en una fecha por la ausencia de Brasil que es sede y que no participa en este novedoso torneo. A las cafeteras les tocó en la cuarta jornada, y, a diferencia de Perú que aprovechó para sumar regularidad en un amistoso, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) no fijó partidos.

Esto iba a representar una caída en el ranking de la FIFA, dado que solo se podía tomar en cuenta un partido, mientras que la mayoría de las selecciones tuvo dos enfrentamientos en la última ventana de Fecha FIFA del 2025. Justamente, en el escalafón, Colombia cayó posiciones con respecto a lo que había hecho en octubre.

Con la última actualización del ranking este jueves 11 de diciembre se confirmó que Colombia bajó dos puestos. Estaba en la casilla 18 y ahora cerró el año en el top 20 al límite. Tras el partido ante Bolivia quedó con 1774,604 puntos y tendrá que levantar cabeza en el escalafón en abril de 2026 con la primera ventana de Fecha FIFA en donde seguirá el camino de la Liga de Naciones.

España sigue en la parte alta, y Brasil sigue siendo la selección de Sudamérica con mejor puntaje en la sexta posición del ranking de la FIFA. De hecho, con los amistosos que ha disputado para sumar regularidad a lo largo de la Liga de Naciones, consiguió una victoria holgada ante Portugal que le permitió subir un escalón.

PRÓXIMO RETO PARA COLOMBIA EN BUSCA DE ASCENDER EN EL ESCALAFÓN

Tras cerrar el 2025 en la posición 20, Colombia buscará subir de escalones en el ranking de la FIFA a partir del 2026. El cuadro colombiano de Ángelo Marsiglia debe jugar tres partidos en abril para empezar a definir la clasificación al Mundial y con miras a esta lista de las mejores selecciones del mundo.

Colombia deberá enfrentar a Venezuela y Chile de local, y visitarán a Argentina el 10, 14 y 18 de abril. Sumar victorias con tres salidas les permitiría subir posiciones en el ranking de la FIFA del próximo año, además de seguir en los puestos de arriba en la clasificación para el Mundial de 2027.