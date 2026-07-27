Cúcuta hace fichaje de lujo para salvarse del descenso

Cúcuta regresó a la primera división del Fútbol Profesional Colombiano después de cinco años militando en la 'B', un importante hecho que llenó de emoción a los hinchas y demás fanáticos del fútbol por la gran historia que tiene el club y por lo cual es extraño verlo en la segunda división.

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Sin embargo, el regreso de Cúcuta Deportivo a la primera división para el olvido, ya que no obtuvo los resultados que se esperaban y se empezaría a complicar su permanencia, razón por la cual comenzaron a modificar su plantilla, trayendo grandes figuras como Neneco Rentería.

Cúcuta confirmó la llegada de Neneco Rentería

El cuadro 'motilón' comenzó una nueva edición de la Liga Betplay y lamentablemente lo volvió a hacer con el "pie izquierdo", habiendo caído de manera aparatosa 5-1 frente a Once Caldas en su visita al Estadio Palogrande.

Este rendimiento podría perjudicar su permanencia en la primera división a pesar de la llegada de nuevos futbolistas. Todo parece indicar que el estratega Richard Páez todavía no se acopla del todo al funcionamiento del equipo, pero deberá empezar a ajustar detalles hacer una participación excepcional si quiere quedarse jugando con los más grandes.

Para ello, uno de los planes de Cúcuta está en apostarle a la incorporación del experimentado mediocampista, Neneco Rentería, quien ya fue confirmado por el club.

Se espera que Rentería se ponga al día en cuanto a entrenamientos de grupo para que esté presente en el marco de la segunda fecha con Cúcuta, ya que la prioridad es empezar a sumar resultados positivos para alejarse de la zona del descenso ahora que acaba de comenzar la liga.

¿De dónde viene Neneco Rentería?

El volante de 31 años ha tenido una carrera llena de altibajos desde que salió de Colombia en 2020, habiendo pasado por ligas de poco renombre como la de Iraq, Vietnam y de donde viene de regreso al FPC, la de Chipre, en donde jugó en la segunda división con Ethnikos Achna un total de 15 partidos para 1.236 minutos dentro del campo de juego.

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¿Última vez que jugó Neneco Rentría en Colombia?

El nacido en Buenaventura debutó en la temporada 2013 con la camiseta de Cali y en 2019 se despidió oficialmente del Fútbol Profesional Colombiano tras su paso por Tolima, en donde disputó 81 partidos, más de 4.900 minutos en los que se reportó con un gol y levantó el trofeo de la liga local de apertura.