Repetto reveló la razón por la que perdió Santa Fe: “Duele”

Independiente Santa Fe de Bogotá perdió 2 goles a 1 con Águilas Doradas, el domingo 26 de julio, por la primera jornada de la liga colombiana del segundo semestre del año. El cotejo se disputó en el estadio Cincuentenario.

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Santa Fe perdió 2 a 0

Tras el compromiso, habló el uruguayo Pablo Repetto, director técnico del conjunto rojo y blanco de la capital del país. Repetto habló de las razones por las que terminó perdiendo su equipo.



Pablo dijo que a la escuadra le costó mucho el marcaje y la agresividad. También señaló que sus dirigidos no estuvieron claros en definición. Hizo referencia, también, a la cercanía con el duelo por Copa Sudamericana ante Caracas FC de Venezuela.

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Las palabras del DT

“Nos costó al principio ajustar las marcas y ser más agresivos. Además de ser más finos en ataque, pasó por ahí. Sabíamos que la cercanía entre un partido y otro sería un enemigo más, aparte de Águilas. No lo pongo como excusa, pero inconscientemente puede generar algo no estar mentalizado en un 100%; puede ser uno de los factores que en la pelota dividida te juega en contra y condiciona el resultado. Hoy toca perder y duele; en el comienzo duele más, pero hay mucho para mejorar. Esto es un golpe que nos hace ver la realidad, que nos va a tocar perder y que tenemos que estar en un 100% porque es durísimo el campeonato”, expresó.



Luego, sin tapujos, el reconocido director técnico aseguró que Águilas Doradas ganó bien y que hizo un buen trabajo como local. El conjunto antioqueño quiere ser protagonista en la liga colombiana del segundo semestre.

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¿Cómo le irá a Santa Fe en este semestre?

“Perdimos bien, el rival hizo su partido, sabíamos que iba a ser difícil. Intentamos dar frescura y descanso a jugadores que habían hecho un esfuerzo importante contra Caracas, porque también tenemos la vuelta contra ellos. Pero así será el comienzo; cuando tienes la doble competencia, debes manejar estas cosas, intentar competir porque queríamos ganar y a veces pasan estas cosas”, indicó.



“Es un equipo al que le ha costado a Santa Fe en los últimos tiempos, una cancha a la que no estamos habituados. Fue un partido más luchado y no tan preciso. Lo empatamos y fue más parejo, pero cuando nos convierten el segundo se pone cuesta arriba y terminamos perdiendo el partido”, sentenció.