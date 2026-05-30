Llinás rompió el silencio en Millonarios: “No podemos asegurar resultados desde ya”

Millonarios decoró el mal semestre que tuvo con una histórica goleada en la Copa BertPlay. Fue un 1-8 frente a Atlético FC en condición de visitante en el Estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali, Valle del Cauca. Este partido podría ser el último para muchos en el plantel.

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Y es que, la crisis que tuvieron en este primer semestre deja muchas dudas para el futuro. Aunque despegó Jorge Cabezas Hurtado, Millonarios no pretendería pagar la opción de compra por mantenerlo y sería una de las primeras salidas. La eliminación en Liga BetPlay y Copa Sudamericana ponen en entredicho la continuidad de varios.

Los hinchas no se aguantan los malos reasutlados y las eliminaciones, y Andrés Llinás fue uno de los pocos jugadores que puso la cara con un mensaje lleno de autocrítica, de una situación personal que no le permitió estar en su mejor nivel y las miras hacia el futuro con Millonarios.

Sin duda alguna, Millonarios debe cambiar de chip, al igual que los jugadores y Andrés Llinás rompió el silencio tras ese mal momento de la institución en todas las competencias. Claramente, ni siquiera sellar la clasificación a los octavos de final de la Copa BetPlay salvan el semestre gris.

ANDRÉS LLINÁS LE PUSO LA CARA AL POBRE SEMESTRE DE MILLONARIOS

En su cuenta de Instagram, Andrés Llinás envió un mensaje claro justo después del último partido del primer semestre ante Atlético de Cali. El central bogotano tiene mucho sentido de pertenencia y es uno de los referentes para tomar la voz en estas situaciones.

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Andrés Llinás inició con autocrítica su mensaje a los aficionados, “hola, familia azul. Hoy escribo estas líneas con el dolor que nos deja este cierre de semestre. No cumplimos con los objetivos que nos trazamos y somos los primeros en reconocer que no estuvimos a la altura de la historia y la grandeza de Millonarios. Como grupo asumimos la responsabilidad y entendemos perfectamente la frustración de cada uno de ustedes”.

Aceptó las críticas y se excusó por su nivel individual por el tema de una dura lesión que lo sacó de varios partidos, “en lo personal, estos meses fueron un reto enorme de adaptación. Regresar de una lesión larga, sumado a no haber podido realizar la pretemporada completa, me obligó a competir al límite físico y recuperar sensaciones directamente en la cancha”.

Sin embargo, el central sabe que esas no son excusas válidas para el mal momento institucional, “no es una excusa, sino una realidad de lo exigente que es el fútbol de alto nivel, pero quiero que sepan que en cada partido dejé todo lo que tenía para aportar al equipo dentro de mis condiciones del momento”.

UN MENSAJE PARA EL FUTURO: “NO PODEMOS ASEGURAR RESULTADOS, PERO TRABAJAREMOS EL DOBLE”

No sirve de nada poner palabras si después no se dan los resultados que esperan los aficionados y el club. Andrés Llinás continuó referenciando que la lesión quedó atrás y envió un mensaje para lo que viene, “el enfoque está puesto en el futuro y sé que este descanso y pretemporada será clave para realizar un trabajo físico completo y consolidar mi mejor versión".

Dejó claro que, “no podemos asegurar resultados desde ya, pero sí tengan la total certeza de que haremos todo lo que esté en nuestras manos y trabajaremos el doble desde el primer día de la pretemporada para que el siguiente semestre sea diferente y podamos devolverle a Millonarios el lugar que merece”.

Los aficionados piden títulos y Millonarios no pudo competir al nivel deseado en la Liga BetPlay 2026-I ni en la Copa Sudamericana. Una pobre cara en ambas competencias que no prometen nada para el segundo torneo, pero, las cosas pueden cambiar. El club tendrá que armarse de buena forma y sacar resultados desde el primer partido.

¿SE VA DAVID MACKALISTER SILVA DE MILLONARIOS?

Un referente como David Mackalister Silva podría estar afuera de Millonarios para el segundo semestre de la Liga BetPlay. Su contrato termina en junio y las charlas de renovación no se han dado.

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A su vez, aunque es el capitán y le ha dado mucho al club, su edad y la gente ya empiezan a dar de qué hablar. Está por cumplir 40 años y, los aficionados ya se cansaron de David Mackalister Silva pidiendo su salida de la institución. Algo curioso cuando se trata de un referente.

En el último partido del semestre contra Atlético, David Silva marcó gol y en su celebración hizo unos gestos con la mano de despedida. Habrá que esperar si se trataba efectivamente por su salida o si continuará para el segundo torneo.