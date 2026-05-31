Millonarios va por el fichaje de arquero tricampeón en Argentina

Millonarios vuelve a dar de qué hablar en el FPC al dar comienzo a lo que se espera sea un mercado de fichajes exitoso y una reestructuración de la plantilla de jugadores tras los malos resultados que obtuvieron a lo largo del semestre de apertura.

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Una de las principales falencias del equipo estuvo en la zona defensiva, en la portería, en donde ni Diego Novoa ni Guillermo de Amores pudieron cumplir con las expectativas, razón por la cual las directivas y el cuerpo técnico ya piensan en el nombre de su reemplazo y el cual podría llegar a ser Tomas Marchiori, tricampeón en Argentina con Vélez.

Tomas Marchiori sería nuevo arquero de Millonarios

Millonarios terminó de manera oficial un semestre para el olvido, en el que quedó eliminado de la Liga Betplay y decepcionó también a nivel internacional, en la Copa Sudamericana, luego de desperdiciar la oportunidad de clasificar al caer contra O'Higgins en el Estadio El Campín.

Tras los desafortunados acontecimientos, Bustos pidió excusas a los fanáticos que salieron molestos, pero también confirmó como ve al equipo a futuro, mejor estructurado y con al menos cinco refuerzos para trabajar en el proyecto del semestre de clausura y en donde podría llegar a estar el experimentado arquero, Tomás Marchiori.

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Diego Novoa termina contrato con el club 'embajador' el 30 de junio de 2026 y con el caso de Guillermo de Amores buscarían rescindir de su contrato de manera anticipada, ya que él va hasta la temporada 2027.

Es por ello que ya se llevan a cabo sondeos con Marchiori, arquero argentino de 30 años que milita en Vélez y por el cual el negocio estaría por un 50% de los derechos deportivos, equivalentes a 1.3 millones de dólares.

Títulos de Tomás Marchiori para seducir a Millonarios

El experimentado guardameta de 30 años llegaría con tres títulos recientes debajo de su brazo y los cuales podrían facilitar la contratación. Los tres campeonatos los obtuvo con la camiseta de Vélez, el primero de ellos en la temporada 2024 de la Primera División, en este mismo año de la Supercopa Internacional y el triplete lo cerró en 2025 con la Supercopa de Argentina.

¿Cómo le fue a Tomás Marchiori en la presente temporada con Vélez?

Marchiori perdió protagonismo en la portería de Vélez con la llegada de Álvaro Montero, por lo que estaría buscando nuevas oportunidades en su carrera, ya que solo ha conseguido disputar dos partidos, ambos como titular en Copa Argentina para sumar un total de 180 minutos.