Cúcuta va a contratar delantero destacado en Polonia

Para este semestre de clausura, Cúcuta tiene que sacar los mejores resultados para salir del fondo de la tabla del descenso. Los cucuteños sumaron 16 puntos y son últimos en ese rubro con un promedio de 0,8095.

Lea también Pablo Repetto le cortó la cara a figura de Santa Fe y ya ni lo convoca

A este duro golpe se suma que el cuadro 'motilón' todavía no ha podido hacer destacar a los futbolistas que fueron contratados en el mercado de fichajes, pero están cerca de anunciar la llegada de un extremo de amplia experiencia internacional Jesús Díaz, quien ha militado toda su vida en el fútbol de Polonia que le podria

Cúcuta traerá desde Polonia a su próximo delantero

El descenso prende las alarmas en el Cúcuta Deportivo que no tuvo el mejor desempeño en el primer semestre en la penúltima casilla de la tabla de posiciones. Por la tabla del descenso arrancará el segundo torneo con la obligación de salir de la última posición que inquieta bastante en estos momentos a los fanáticos y directivas de la institución.

El equipo comandado por Richard Páez hizo varios movimientos en el mercado de fichajes, contrató a Neneco Rentería, Hernán López, Samir Mayo, pero todavía no ha podido afianzarlos con la base de jugadores que se quedaron y los resultados se están complicando.

Lea también Luis Javier Suárez sufrió importante caída antes de debutar en la temporada con Sporting Lisboa

Sin embargo, la ventana de transferencias todavía no llega a su fin y se está pensando en hacer una última incorporación, la de Jesús Díaz, extremo de 27 años que ha jugado toda su vida en Polonia.

El nacido en Montería debutó como profesional en la segunda división de Polonia con Stal Rzeszow y poco a poco ha venido sumando minutos y goles que ahora querría potenciar Cúcuta con un contrato que sería en condición de préstamo, ya que Díaz pertenece a Raków hasta mediados de la temporada 2029.

¿Cómo le fue a Jesús Díaz en su última temporada en Polonia?

Jesús Díaz jugó durante la temporada 2025/26 con la camiseta de Zagłębie Lubin en la primera división de Polonia, habiendo sumado 12 partidos oficiales, un total de 481 minutos dentro del terreno de juego en los cuales se reportó con un tanto y dos asistencias.

Lea también Gustavo Puerta habría tomado drástica decisión que define su futuro luego del Mundial

Próximo partido de Cúcuta

El siguiente reto del cuadro 'motilón' será en condición de visitante, enfrentándose a Cúcuta Deportivo en el Estadio de Techo, por el partido correspondiente a la fecha 4 de la Liga Betplay. Este encuentro se llevará a cabo el sábado 8 de agosto sobre las 4:20 hora local.