Pablo Repetto le cortó la cara a figura de Santa Fe y ya ni lo convoca

Independiente Santa Fe no ha dejado de ser el centro de atención desde que volvieron las competencias a nivel de clubes, no solo por lo que ha venido haciendo en el mercado de fichajes, sino también por lo que se ha vivido en cuanto a lo deportivo, donde los resultados han sido un completo "vaivén".

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A nivel internacional el cuadro 'cardenal' ha brillado, habiendo ganado su cupo a octavos de final de la Copa Sudamericana, pero en cuanto a lo que se vive en la Liga Betplay es bastante preocupante lo que se ha visto, ya que no se han sumado victorias. Esto daría a entender que habría algo mal en el funcionamiento de Repetto y que podría estar relacionado a la rotación de la plantilla, en donde justamente entra una incógnita de los hinchas, la presencia de Yilmar Velásquez, jugador que destacó en el camino a la obtención de la décima estrella y que desapareció.

Repetto contó la verdad sobre lo que ocurre con Yilmar Velásquez

Independiente Santa Fe también ha contado con un par de complicaciones en la plantilla de jugadores, ya que a pesar de no haberse levado a cabo cambios en la plantilla y mantener una base sólida de jugadores, algunas figuras comenzaron a perder protagonismo, tal como es el caso de Yilmar Velásquez y Ewill Murillo.

En esta ocasión Pablo Repetto habló con respecto al caso del volante de 26 años, quien lleva mucho tiempo sin aparecer en las convocatorias y según Repetto esto se dio por la cantidad de jugadores que juegan en esta posición y porque perdió rendimiento tras las lesiones.

"Con Yilmar Velásquez, lo que pasa es que en esa posición están Daniel Torres, Kilian Toscano y Johann Torres. Juegan dos y uno va al banco. Al principio jugó bastante durante mi estadía en el club, pero ha tenido que salir por diferentes circunstancias, como una lesión que sufrió. Ahora se está poniendo en forma. Es un jugador que tenemos en cuenta; infortunadamente, no puedo poner a todos en el banco. Se trata de hacer una balanza entre los minutos y el estado físico, y me toca elegir", explicó.

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¿Cuál fue la lesión de Yilmar Velásquez?

Yilmar Velásquez padece un desgarro muscular en el isquiotibial derecho sufrido en el empate con Peñarol por la fecha 1 de la Copa Conmebol Libertadores, una lesión que suele requerir varias semanas de incapacidad dependiendo de su evolución, lo que retrasó su proceso de adaptación en el trabajo de Pablo Repetto.

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Próximo partido de Pablo Repetto con Santa Fe

El siguiente reto que tendrá el cuadro 'cardenal' será en condición de local frente a Unión Magdalena, compromiso que se llevará a cabo en el Estadio El Campín el 5 de agosto y que corresponde al partido de ida de la Fase 1B de la Copa Betplay.