Primeros dos problemas para Álvaro Arbeloa en el Real Madrid

En cuestión de siete meses se acabó el idilio que había en el Real Madrid con Xabi Alonso. Llegó como solución y con tres títulos encima que consiguió con el Bayer Leverkusen, pero la realidad es que nunca estuvo a la altura de lo que se esperaba. El vasco no pudo imponer su idea de juego y se dejó llevar por las decisiones que tomaban sus respectivos jugadores.

Después de perder el título de la Supercopa de España en manos del Barcelona, todo se le vino abajo a Xabi Alonso. Hubo reunión con los directivos que sentenciaron su salida de la institución. Un paso fugaz en el que no plasmó lo hecho en el Bayer Leverkusen y donde tuvo que enfrentar el ego de la mayoría de sus jugadores en España.

De manera inmediata, el club confirmó la llegada de Álvaro Arbeloa que tendrá su primer reto en un equipo de Primera División tras dejar buenas sensaciones con el Real Madrid Castilla. El ex lateral tendrá que plasmar lo hecho en las divisiones inferiores en esta nueva aventura por la dirección técnica.

LOS PROBLEMAS DE ÁLVARO ARBELOA EN SU LLEGADA AL REAL MADRID

Tras ser confirmado como el entrenador absoluto del Real Madrid, tendrá que afrontar la Liga de España con cuatro puntos abajo del Barcelona, la UEFA Champions League, por ahora clasificados directamente a octavos de final y la Copa del Rey.

Su primer reto será ante el Albacete en condición de visita por la Copa del Rey para clasificar a los cuartos de final. Seguramente, el club saldrá con las mejores piezas en el arranque de Álvaro Arbeloa como entrenador definitivo. El primer problema es que se le suman varias lesiones a este comienzo de la dirección técnica.

Las lesiones vuelven a ser el gran problema de este Real Madrid con las alarmas prendidas por Federico Valverde que tuvo que ser sustituido en el clásico ante el Barcelona y por Vinícius Jr que también salió aquejando una lesión.

Álvaro Arbeloa recupera a Dani Carvajal y a Trent Alexander-Arnold. Los dos laterales derechos estuvieron en Arabia Saudita, pero no sumaron minutos. Tampoco podrá estar Éder Militao que sigue ultimando detalles para volver a la competencia por un golpe en el tendón que lo ha sacado de estas competencias importantes.

La zaga defensiva también se complica por la ausencia de Ferland Mendy que puede ser una opción en la banda izquierda. Sufrió un golpe en el tobillo y no podrá estar en la Copa del Rey. Antonio Rüdiger es el otro de esa zona que tampoco podrá estar, dado que tiene molestias físicas que lo sacaron de la convocatoria en la Supercopa y lo tienen en duda para el enfrentamiento contra Albacete.

Tampoco estaría Federico Valverde que salió con molestias en el partido ante el Barcelona y se espera su evolución para dar con fechas de regreso. Kylian Mbappé se forzó para estar en el clásico, pero, seguramente no será tenido en cuenta por Álvaro Arbeloa. Brahim Díaz también es baja por deberes con Marruecos en la Copa de África.

Aparte de las lesiones, Álvaro Arbeloa tendrá que unir a un vestuario que quedó sumamente dividido en la era de Xabi Alonso. Deberá hablar con Vinícius Jr que no tuvo una buena relación con el vasco. De igual forma con otros jugadores como Kylian Mbappé o con Federico Valverde que no habrían terminado de la mejor forma con el anterior timonel.

El diálogo de Álvaro Arbeloa y sus dirigidos será clave para acercarse a los jugadores y para solventar esta crisis entre futbolistas y el cuerpo técnico reciente. Así las cosas, las lesiones y unir al plantel serán puntos importantes que deberán trabajar Arbeloa.