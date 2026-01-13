Un clásico en España siempre decide varias cosas. El primero de la temporada fue victoria para el Real Madrid con un repaso táctico que no dejó al Barcelona hacer nada. Lamine Yamal no apareció y el cuadro madrileño se quedó con una apretada victoria. El segundo, que decidió un título en la Supercopa Española fue para los azulgranas.

Vea también: Xabi Alonso le dijo adiós al Real Madrid: los verdaderos motivos para su salida

Xabi Alonso nunca encontró su idea de juego y esa derrota en Arabia Saudita fue el detonante de un cargo de siete meses que traía mucha ilusión con un referente del club, pero que terminó dejando una división enorme en el camerino del Real Madrid.

Sin duda alguna, el Bayer Leverkusen es más manejable que un Real Madrid en donde se encontró con muchos egos los cuales no tenía en Alemania. Ganó tres títulos con el conjunto teutón y no pudo hacer lo mismo en España. Nunca tuvo una idea clara y se dejó llevar por un camerino complejo con Vinícius, Federico Valverde, Kylian Mbappé, entre otros.

Una vez se confirmó la salida del entrenador y la llegada de Álvaro Arbeloa, varios jugadores del Real Madrid aparecieron en las redes sociales para despedirse del vasco, por lo menos, demostrando su agradecimiento. Sin embargo, hubo varios futbolistas que no se hicieron sentir.

LOS MENSAJES DE DESPEDIDA DEL REAL MADRID A XABI ALONSO

Después de asimilar todo, Xabi Alonso apareció en su cuenta de Instagram con un mensaje de adiós al Real Madrid, “concluye esta etapa profesional, y no ha salido como nos hubiera gustado. Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad".

Además, escribió, "agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridismo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible".

Uno de los primeros jugadores que reconoció a Xabi Alonso fue Kylian Mbappé dejando toda polémica atrás, “ha sido corto, pero ha sido un placer jugar para ti y aprender de ti. Gracias por darme confianza desde el primer día. Te recordaré como un entrenador que tenía ideas claras y que sabe mucho de fútbol. Mucha suerte en tu próximo capítulo".

Le puede interesar: Ya es oficial: América anunció gran fichaje para el 2026

Posteriormente, Federico Valverde, que también tuvo riñas con el entrenador por el tema de jugar de lateral derecho apareció en las redes sociales escribiendo que, “Míster te deseo lo mejor, a vos y a todo el cuerpo técnico que siempre han tenido una gran actitud. Éxitos en todo lo que venga”.

A su vez, Rodrygo Goes, que, al principio estaba relegado y terminó siendo titular de la institución apareció afirmando que, “Míster, gracias por cada día compartido, por la confianza, el aprendizaje y los momentos vividos. Te deseo mucho éxito en el camino que viene. ¡Que tu carrera siga creciendo! Todo lo mejor siempre”.

Jugadores como Dean Huijsen, Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Dani Ceballos, Thibaut Courtois, David Alaba, Arda Guler, Antonio Rüdiger, Dani Carvajal, Gonzalo García, este último que fue descubierto e impulsado por Xabi Alonso también dieron palabras de agradecimiento para con el entrenador vasco.

LOS JUGADORES QUE NO HAN DESPEDIDO A XABI ALONSO

La mayoría de los jugadores del plantel del Real Madrid aparecieron en las redes sociales. Los dos arqueros principales, el delantero estrella, Rodrygo que tuvo una relación turbulenta al principio, hasta el mismo Federico Valverde. Pero, hubo otros que, hasta la fecha, no han referenciado nada acerca del director técnico.

Se trata nada más ni nada menos que de Trent Alexander-Arnold, quien ha tenido varias lesiones, al igual que Eder Militao. Ferland Mendy, Jude Bellingham, Vinícius Jr, Franco Mastantuono y Brahim Díaz. Son los únicos que no han dicho nada acerca de este repentino cambio.

Lea también: Oficial: El Medellín presentó a su nuevo delantero

En el caso de Vinícius, la relación fue decayendo tras la salida del jugador en el primer clásico a falta de 15 minutos para el final del encuentro. Después de eso nada volvió a ser igual. Brahim está pendiente de las semifinales de la Copa de África con Marruecos y puede ser la razón por la que no ha reaccionado.

Habrá que esperar si en los próximos días aparecen los mensajes de apoyo de los jugadores que todavía no han reaccionado a la salida de Xabi Alonso, o si todo lo dejarán así de esta manera.