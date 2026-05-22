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Cuentas de Santa Fe para clasificar a octavos tras el empate entre Peñarol y Corinthians

Esto necesitará Santa Fe para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores tras el empate entre Peñarol y Corinthians.
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Santa Fe se facilitó la vida en Copa Libertadores
Santa Fe se facilitó la vida en Copa Libertadores // AFP

Santa Fe sigue dando de qué hablar a nivel nacional e internacional, ya que se encuentra con vida en las semifinales de la Liga Betplay y en la Copa Libertadores para quedarse con el cupo a octavos de final.

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El equipo comandado por Pablo Repetto fue de menos a más en las competencias que ha disputado y ahora la oportunidad de avanzar a octavos de final de la Libertadores se aclara cada vez más, en especial después del empate entre Corinthians y Peñarol.

Peñarol jugó a favor de Santa Fe

Peñarol y Corinthians protagonizaron un intenso empate en la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, en un partido cargado de tensión, emociones y mucha disputa táctica. El encuentro, disputado en el estadio Campeón del Siglo de Montevideo, terminó igualado 1-1 y dejó abierta la pelea por la clasificación a la siguiente ronda del torneo continental.

Con este resultado, la definición del grupo quedó completamente abierta de cara a la última jornada. Tanto Peñarol como Corinthians mantienen opciones de avanzar a la siguiente ronda, aunque dependerán de otros resultados que involucran a Santa Fe y Platense.

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El cuadro 'cardenal' cumplió con la tarea de la fecha 5, hizo respetar su casa y venció a Platense por un marcador de 2-1 en donde brilló Hugo Rodallega. Con este resultado, Santa Fe alcanzó 5 puntos y aseguró puesto de Copa Sudamericana en la tercera casilla, pero para clasificar a octavos de final de Copa Libertadores deberá vencer a Peñarol en Montevideo.

Sin embargo, no depende de sí mismo, ya que también deberá esperar a que Corinthians venza a Platense en el Neo Química Arena.

¿Cuándo será el partido de Santa Fe vs Peñarol?

El partido correspondiente a la fecha 6 se jugará en sueño uruguayo, en el Estadio Campeón del Siglo, escenario deportivo en el que Peñarol no ha podido ganar.

Este duelo se jugará el miércoles 27 de mayo sobre las 19:30 hora Colombia.

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Tabla de posiciones del grupo de Santa Fe

  1. Corinthians 11 puntos
  2. Platense 7 puntos
  3. Santa Fe 5 puntos
  4. Peñarol 3 puntos

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