¿Sebastián Villa se acerca al Mundial? Pedido expreso de Lorenzo a Independiente Rivadavia

Quedan pocos días para que Néstor Lorenzo lance la convocatoria definitiva de 26 jugadores que afrontarán el Mundial representando a la Selección Colombia. Por ahora, el entrenador, junto con algunos jugadores que se van sumando poco a poco a la concentración, entrenan en Medellín y luego en Bogotá para ajustar detalles.

Sin duda alguna, uno de los jugadores que más polémicas dio en el listado de 55 jugadores de la Selección Colombia es nada más ni nada menos que Sebastián Villa. Hay quienes no están de acuerdo por el tema judicial en Argentina, y hay quienes están a favor de su llamado y de la posibilidad de estar dentro de los 26 convocados.

Y es que, el presente que vive el antioqueño es sumamente prometedor para disputar su primer Mundial con la Selección Colombia. Justamente, antes de sumarse a la concentración en Medellín, el ex Boca Juniors dejó su sello en la victoria de Independiente Rivadavia contra Deportivo La Guaira en Venezuela con un gol y una asistencia.

EL PEDIDO EXPRESO DE NÉSTOR LORENZO A INDEPENDIENTE RIVADAVIA

Néstor Lorenzo ya había ‘coqueteado’ un poco con esa posibilidad de tener a Sebastián Villa dentro de la Selección Colombia. El entrenador había tenido conversaciones con el jugador y con Independiente Rivadavia y sorprendió fue en la preselección.

Su presente es para tenerlo en cuenta por lo que ha hecho en Independiente Rivadavia y firmó una excelente presentación en la Copa Libertadores este jueves 21 de mayo. De acuerdo con información de Germán García Grova y de Felipe Sierra, Néstor Lorenzo le hizo un pedido al cuadro mendocino.

Se trata nada más ni nada menos que la solicitud del cuerpo técnico de la Selección Colombia a Independiente Rivadavia para que libere de manera inmediata a Sebastián Villa para tenerlo durante estos últimos entrenamientos en Medellín y luego en Bogotá.

Bajo esa solicitud y ese pedido de Néstor Lorenzo, Independiente Rivadavia le dará el permiso a Sebastián Villa de viajar de manera inmediata a Colombia. Villa viajará desde Caracas con destino a Bogotá. El plan es que no regrese a Mendoza junto con toda la delegación argentina.

NÉSTOR LORENZO Y LA RAZÓN POR LA QUE CONVOCÓ A SEBASTIÁN VILLA

En la prelista, Néstor Lorenzo nunca dudó en tener en cuenta a Sebastián Villa que volverá a tener una posibilidad de convencer al cuerpo técnico de la Selección Colombia. Su presente le da la razón a la convocatoria, pero habrá que esperar la decisión oficial del entrenador argentino.

Tras la lista de 55 jugadores, el director técnico afirmó que, “lo de Villa entiendo la preocupación de la opinión pública. Dentro de los criterios siempre analizamos el tema personal también. Nunca lo habíamos citado a pesar de su buen rendimiento por su tema. Hoy está jugando, está rindiendo bien, está a la altura y está compitiendo ahí. Yo tuve una conversación con él, le pregunté cómo estaba, lo noté sincero, lo noté bien. En su momento se le juzgó y castigó, pero hoy en día está a disposición".

Estas fueron las razones que divulgó Néstor Lorenzo para tener en cuenta al polémico extremo de Independiente Rivadavia en esta preselección de 55 jugadores. Además, su participación contra Deportivo La Guaira y su Copa Libertadores le podrían dar la mano.

LA RESPUESTA DE SEBASTIÁN VILLA QUE ILUSIONA DE CARA AL MUNDIAL

Antes de que saliera a la luz la lista de 55 jugadores con la presencia de Sebastián Villa, el antioqueño afirmó que, “vengo hace 6 o 7 años luchando para estar en la selección, remándola, y para mí la Selección Colombia es todo. Se lo digo a mi señora todos los días que sueño con estar en el Mundial; vengo trabajando doble turno para poder estar y esperaré la decisión del profe. Tengo muchas ganas”, en entrevista con TyC Sports.

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Luego, salió esa lista con el jugador de Independiente Rivadavia. Ya le habían notificado su llamado antes de que saliera a la luz, “todo el tiempo le pregunto a mi señora si salió algo. Confío en que Dios me dará la oportunidad. Espero hasta último momento (…) Sí, me mandaron que estoy entre los 55, así que la ilusión está, pero uno no sabe en qué creer. Estoy haciendo las cosas muy bien y no pierdo la ilusión”.