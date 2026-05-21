Nueva fecha en la Copa Libertadores para el Junior de Barranquilla que ha sufrido bastante desde la primera fecha cuando le estaba ganando a Palmeiras y terminó empatando. No han podido sumar de a tres en lo que va del certamen y contra Sporting Cristal en Cartagena tienen la oportunidad de despedirse de local con tres puntos.

Al Junior lo que le queda en esta Copa Libertadores es luchar por clasificar a la Copa Sudamericana. Los dirigidos por Alfredo Arias necesitan ganar en estos dos juegos que les quedan frente a Sporting Cristal y Palmeiras en Brasil, además de esperar otros resultados, justamente del cuadro peruano que deberá medirse con Cerro Porteño en la sexta jornada.

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Mientras que el cuadro barranquillero afronta el reto internacional, también está jugando en la Liga BetPlay las semifinales contra Independiente Santa Fe en una llave que arrancó con una igualdad a un tanto en Bogotá. Queda la vuelta en el Estadio Romelio Martínez y las miradas están puestas en ese duelo.

LA NÓMINA DE JUNIOR VS SPORTING CRISTAL

Sin duda alguna, los resultados que necesitan los dirigidos por Alfredo Arias son apelando a un milagro, pues, deben sumar de a tres en los dos duelos que les quedan y como si fuera poco, depender de otros resultados en la zona. Bajo ese panorama, las posibilidades de seguir en los torneos internacionales se complican bastante y les quedará la posibilidad de ganar una nueva estrella en la Liga BetPlay.

Junior sabe que el objetivo ahora pasa a la Liga BetPlay contra Santa Fe en el Estadio Romelio Martínez y, por esa razón, Alfredo Arias puso un equipo alterno ante Sporting Cristal en condición de local. En la portería figuró Jefferson Martínez resguardando a Mauro Silveira para la semifinal.

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Por su parte, en la defensa apareció Edwin Herrera que es suplente, Daniel Rivera que también alterna con Lucas Monzón y Jean Pestaña en lugar de Jermein Peña que está sancionado. Por izquierda apareció Jhon Navia por encima de Yeison Suárez.

En el mediocampo, Juan David Ríos y Fabián Ángel tampoco figuraron y en sus lugares estuvieron Harold Rivera de poca regularidad en Liga BetPlay y en Copa Libertadores y Jesús Rivas que no estuvo contra Santa Fe. Joel Canchimbo arrancó de titular y es una ficha que alterna. Tampoco estuvo Cristian Barrios, Bryan Castrillón ni Guillermo Paiva.

Kevin Pérez recibió la titularidad, al igual que Yimmi Chará que no venía jugando como inicialista. Luis Muriel fue uno de los pocos titulares en la delantera del Junior, y seguramente también será de la partida el sábado en la segunda semifinal ante Santa Fe.

SEMIFINAL ABIERTA ENTRE JUNIOR Y SANTA FE

Junior abrió el marcador en la primera semifinal en Bogotá con un gol en contra de Iván Scarpeta desde la primera media hora de los 45 minutos iniciales. Fue uno de los mejores partidos que han disputado en la temporada, pero no pudieron cerrar la victoria.

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De manera agónica, una mano de Jhonier Guerrero terminó siendo penal que Hugo Rodallega ejecutó, y, pese al intento de Mauro Silveira por atajar la pelota, el balón tomó destino al arco y se metió para configurar el empate a un tanto.

Con titularidades en el Estadio Romelio Martínez se definirá todo en la llave entre Junior y Santa Fe que esperan decidir al segundo finalista jugando con la presión de conocer al rival que tendrán para el título que saldrá entre Atlético Nacional o Deportes Tolima.