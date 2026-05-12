¿Culpa del Mundial o del DT? Jhon Arias recibió incesantes críticas en Brasil

Después de una mala experiencia a nivel individual y grupal para Jhon Arias en el Wolverhampton, el colombiano regresó a Sudamérica para encontrarse con su mejor desempeño, así como lo tuvo en el Fluminense antes de salir a Europa. Con Palmeiras, no demoró en dar de qué hablar.

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Su nivel empezó bien con asistencias y goles, pero la carga de partidos y la expectativa que hay en el Mundial pueden influir bastante en la temporada y en su forma de jugar. Palmeiras enfrentó a Remo en un empate a un tanto que dejó al chocoano mal parado con la afición que empieza a pedir mejores resultados.

El último gol de Jhon Arias con Palmeiras fue nada más ni nada menos que en la Copa Libertadores enfrentando a Cerro Porteño a finales del mes de abril. A partir de ese momento, dejó de incidir en marcadores, ya sea con asistencias o con anotaciones.

En Brasil hay dos teorías, o por culpa del Mundial que ya está a la vuelta de la esquina y que hace que el jugador tome mayores precauciones en la campaña, o bien, por culpa de Abel Ferreira que tal vez no ha entendido bien la posición del volante.

¿CULPA DE QUIÉN? BRASIL CUESTIONA A JHON ARIAS ANTES DEL MUNDIAL

El juego ante Sporting Cristal y en el Brasileirao ante el Remo dejó a Jhon Arias retratado, según mantienen los hinchas del Palmeiras. Aunque en Libertadores ante los peruanos dio una asistencia para el primer gol del ‘Verdao’, esto no es suficiente para ganarse los aplausos de los aficionados o de la prensa brasileña.

Una de las razones que indican los aficionados en las redes sociales es por culpa de la cercanía que hay con el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Esto haría que no se estuviera entregando al máximo. Otra es el sistema de Abel Ferreira en el que, al parecer, no habría podido encajar.

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La cuenta de X, @RegisRugol8154 menciona que, “la situación de Jhon Arias comienza a generar debate entre los aficionados. Queda la pregunta: ¿el jugador realmente está evitando entregarse por completo por la cercanía de la Copa del Mundo y por el miedo a una lesión… o el problema está en el trabajo de Abel Ferreira y en el fútbol pobre presentado por el Palmeiras?

Cuando un jugador del nivel de Arias no rinde lo esperado, la exigencia llega con fuerza. ¿Falta voluntad dentro del campo o falta un esquema que haga que el equipo juegue fútbol de verdad?”

COMPARACIÓN CON SU ETAPA EN EL WOLVERHAMPTON

Además de lo anterior, hay otros aficionados que cuestionan este nivel en el Brasileirao con los pocos minutos y la poca incidencia de gol que tuvo en el Wolverhampton. No brilló y se demoró en ganar partidos con el club de Inglaterra. La gran pregunta que surge es si de verdad juega mal o si no lo saben explotar en Palmeiras.

Un hincha escribió, “¿jugando mal o siendo mal aprovechado? Muchos miran a Arias y exigen que se destaque en medio de las elecciones erróneas del entrenador... ¡¡Hace meses Arias estaba jugando en el campeonato más competitivo del mundo!! Jhon Arias es un jugador creativo, pensador y finalizador... En el Palmeiras de 2026 él NO PUEDE ser el Arias que todos conocemos...

¡Jugador que articula, se mueve, acerca y decide!! Sabemos que la Copa del Mundo está cerca y él será convocado por Colombia. Pero ¿hasta qué punto vamos a ver a Arias jugando ese fútbol "malo" en una posible "bajada de intensidad" para la Copa??

Arias en el peor equipo de la liga inglesa jugaba de la misma forma que actuaba cuando estuvo en Brasil con el Fluminense y terminó su paso en la tierra de la reina siendo líder en goles y asistencias en el Wolves!! ¿El problema son las ideas del entrenador respecto a las cualidades del atleta o el problema es Arias "bajando la intensidad" por cuenta de la Copa del Mundo??”

CRITICAN A ABEL FERRREIRA Y LO PONEN COMO EL CULPABLE DEL MAL NIVEL DE JHON ARIAS

Por su parte, otro de los comentarios que escribieron en redes sociales fue nada más ni nada menos que una comparación del nivel que dejó Jhon Arias en Fluminense durante el Mundial de Clubes jugando con Borussia Dortmund e Inter de Milan.

Escribieron en redes que, “Jhon Arias tuvo más libertad y fue mucho mejor aprovechado ofensivamente contra Inter de Milan y Borussia Dortmund que contra el Clube do Remo. Esto dice mucho más sobre el modelo de juego y la forma en que se utiliza que sobre el jugador en sí. No basta con tener una Ferrari en el plantel. Si el sistema aleja al jugador de la zona de creación y limita sus características, el rendimiento naturalmente cae”.

Este viernes 15 de mayo iniciará la concentración de la Selección Colombia y Jhon Arias tomaría camino al país para iniciar la preparación con el seleccionado cafetero de cara al Mundial.