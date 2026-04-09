Daniel Cataño no ocultó nada y se pronunció tras el debut del Medellín en Libertadores

En la noche del miércoles 8 de abril, el Deportivo Independiente Medellín, en el estadio Atanasio Girardot, tuvo su debut en la presente edición de la Copa Libertadores de América.



El equipo dirigido por Alejandro Restrepo se enfrentó por la primera jornada del grupo A con Estudiantes de La Plata de Argentina, un fuerte reto para el combinado cafetero, sin lugar a dudas.

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Inicio negativo

El compromiso lo empezó perdiendo el 'poderoso de la montaña'. Al minuto 4, Tiago Palacios dio la apertura del marcador para Estudiantes. El Dim se logró reponer y, al 63, en los pies de Francisco Chaverra, convirtió la igualdad final.



El segundo tiempo fue mucho mejor que el primero en la escuadra paisa y esto se debe mucho al ingreso en la etapa complementaria de Daniel Cataño, que tiene pasado en Millonarios FC de Bogotá.

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Palabras de Cataño

Y el mismo Cataño, cabe mencionar, habló tras el compromiso y le dio valor al empate, teniendo en cuenta que se dio en un torneo tan complejo como lo es la Copa Libertadores de América.



“El equipo trató de comportarse a la altura y de remontarlo. En el segundo tiempo tuvimos la oportunidad del empate; hay que darle valor a eso porque esto es la Libertadores”, aseguró el exjugador del Deportes Tolima.



Aunque no fue el mejor resultado, el empate no permite que Estudiantes de La Plata se escape con 3 puntos. Ahora, el Deportivo Independiente Medellín debe mejorar mucho para ver triunfos en el certamen.

Baldomero habló

Además de Cataño, otro de los hombres del conjunto paisa que se pronunció fue Baldomero Perlaza, quien arrancó como titular y tuvo, para muchos, un aceptable desempeño.



"Siempre trato de dar lo mejor de mí. Aunque sabemos que a veces por ahí se critica mucho, pero nunca uno puede bajar los brazos. Siempre tienen que trabajar. Creo que siempre he trabajado en esto y eso es lo más importante", dijo.