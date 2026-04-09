Esto dicen en Argentina tras el Medellín Vs. Estudiantes por Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata de Argentina tuvo que enfrentar al Deportivo Independiente Medellín por la primera jornada del grupo A de la Copa Libertadores de América, el certamen de clubes internacional más importante de esta parte del mundo.



En el primer tiempo, el equipo argentino sacó ventajas y dominó el encuentro. Incluso, muy temprano, al minuto 4, Tiago Palacios apareció y, tras un remate que se desvió en el camino, marcó la apertura en el marcador.

Lea también Tres novedades confirmada de Atlético Nacional para el clásico paisa contra independiente Medellín

Sin claridad en el primer tiempo

El 'poderoso de la montaña', aunque lo intentó de diferentes maneras, no tuvo claridad para atacar y por eso no logró estampar la igualdad. Pero en el segundo tiempo la historia cambió totalmente.



El equipo dirigido por Alejandro Restrepo dominó en la etapa complementaria y al minuto 63 Francisco Chaverra, después de un tiro de esquina, apareció para concretar el empate en el estadio Atanasio Girardot.

Lea también Cetré reveló si los hinchas del Medellín lo trataron mal: "Pero bueno"

Reacción de la prensa argentina

Tras el duelo, una de las reacciones que más se esperaba era la de la prensa argentina, y TyC Sports fue uno de los medios de comunicación que publicó al respecto. Este portal valoró la igualdad de Estudiantes a domicilio.



"Estudiantes tuvo un gran arranque en Colombia contra Independiente Medellín, pero no lo sostuvo y terminó llevándose un 1-1 nada despreciable para un debut de visitante en Copa Libertadores", escribió el sitio.

Lea también Independiente Medellín: así quedó la tabla de posiciones del grupo A de Libertadores tras la fecha 1

Empate

"En el encuentro correspondiente al Grupo A, los del Cacique Medina empezaron arriba muy temprano con gol de Tiago Palacios y redondearon un buen primer tiempo. En el segundo se agrandó el local y puso cifras definitivas con Francisco Chaverra, para dejar a ambos conjuntos expectantes en una zona en la que arranca como favorito Flamengo", terminó, entre otras cosas más.



Después del cotejo, además, uno de los protagonistas que se pronunció fue Edwuin Stiven Cetré, que actualmente viste los colores del conjunto argentino, pero que supo jugar en Deportivo Independiente Medellín.



"Contento de volver al Atanasio, la gente me recibió muy bien, el cariño sigue intacto y ahora a volver, descansar y pensar en el torneo local. Emoción, todos sabemos que aquí viví cosas lindas, pero bueno, veníamos a un partido que sabemos que es Libertadores", aseguró el atacante.