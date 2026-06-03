Figura de la Selección Colombia tiene acuerdo con inesperado equipo para después del Mundial

La Copa Mundial 2026 llega con grandes expectativas para los hinchas, selecciones participantes, pero también para cada uno de los jugadores que formará parte de esta gran fiesta, ya que es una ventana que los ayudará a darse a conocer frente a todo el mundo y revolucionar el mercador de fichajes.

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Una de las selecciones a seguir es justamente Colombia, la cual reaparece en esta competencia tras ocho años de ausencia y lo hace con varias figuras importantes, tal como es el caso de Luis Suárez, el delantero que poco a poco se fue ganando un puesto en el equipo de Néstor Lorenzo, que brilla en el Sporting Lisboa y que pronto podría llegar a jugar en Fenerbahce.

Luis Suárez sería nuevo jugador de Fenerbahce

La Selección Colombia se roba todas las miradas rumbo al Mundial de Fútbol que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, ya que llega con varias figuras importantes dentro de la plantilla de los 26 convocados de Néstor Lorenzo.

Dentro de los principales jugadores a seguir se encuentra claramente Luis Díaz, quien llega tras hacer una extraordinaria campaña con el Bayern Múnich, James Rodríguez que, a pesar de no contar con un buen presente deportivo siempre es figura con la 'tricolor' y un delantero que brilla en Portugal, pero también con Colombia, Luis Suárez.

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El samario de 28 años es una de las 'joyas' que potenció Néstor Lorenzo con el pasar de las convocatorias y siguió derrochando talento con el Sporting de Lisboa, por lo que uno de los equipos más grandes de Turquía se habría fijado en él.

Fenerbahce es el protagonista de esta nueva novela en el mercado de fichajes, ya que se encuentra en la reestructuración de su mesa directiva y para tener un mayor impacto en cuanto a lo deportivo estarían buscando un atacante con el olfato goleador intacto, en especial tomando en cuenta que Jhon Durán no les funcionó del todo, por lo que ahora los ojos están puestos en Luis Suárez.

¿Cómo le ha ido a Luis Suárez con el Sporting de Lisboa?

El colombiano llegó a Portugal en el inicio de la temporada 2025, desde la segunda división de España. Desde entonces ya ha tenido la oportunidad de jugar 53 partidos, más de 4.000 minutos dentro del terreno de juego en donde se ha podido reportar con 38 goles y nueve asistencias.

¿Cuándo debuta Luis Suárez en el Mundial con Colombia?

Luis Suárez tendría la oportunidad de debutar en el Mundial 2026 el miércoles 17 de junio de 2026 frente a Uzbekistán, por la primera fecha del Grupo K.

El partido se jugará en el Estadio Azteca de Ciudad de México y está programado para las 9:00 p. m. (hora de Colombia).