Daniel Muñoz en planes de un grande de la Premier League tras el Mundial

La Copa Mundial 2026 fue una de las mejores ediciones que se ha vivido en los últimos tiempos y la Selección Colombia se robó el protagonismo tras una destacada actuación en donde Daniel Muñoz fue uno de los que más dio de qué hablar.

El lateral fue uno de los goleadores de la 'tricolor' y en cada uno de los partidos que disputó salió con buena calificación, lo que despertó el interés de varios clubes en el mercado de fichajes, incluyendo a un grande de la Premier League, Chelsea.

Chelsea está buscando un lateral como Daniel Muñoz

El nombre de Daniel Muñoz vuelve a ocupar un lugar destacado en el mercado de fichajes europeo luego de consolidarse como una de las grandes figuras de la Selección Colombia durante el Mundial de 2026, el lateral derecho del Crystal Palace habría despertado el interés del Chelsea.

Club que estaría preparando una ofensiva para incorporarlo de cara a la nueva temporada. Diversos reportes desde Inglaterra señalan que los 'Blues' siguen de cerca al colombiano, quien encaja en el perfil que busca el técnico Xabi Alonso para reforzar la banda derecha.

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Muñoz fue uno de los futbolistas más destacados del combinado dirigido por Néstor Lorenzo durante la cita orbital. Su despliegue físico, capacidad para atacar y defender, además de su constante presencia en el último tercio del campo, lo convirtieron en un jugador determinante para Colombia que ahora estaría en planes de Chelsea.

El Crystal Palace, sin embargo, no facilitaría su salida, ya que el colombiano tiene contrato vigente hasta 2028 y se ha convertido en uno de los referentes del equipo gracias a sus actuaciones en la Premier League y a su aporte en los recientes éxitos deportivos del club.

Chelsea también tendría problema para ficharlo por una sanción

El Chelsea volvió a ser protagonista fuera de las canchas luego de que la UEFA confirmara una sanción económica de 11,5 millones de euros contra el club inglés por incumplimientos relacionados con el reglamento de sostenibilidad financiera.

Además de la multa inmediata, el organismo europeo impuso una penalización suspendida que podría afectar la inscripción de nuevos futbolistas en futuras ventanas de transferencias si la institución no corrige su situación económica.