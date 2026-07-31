Pasto ficharía a exjugador del Real Madrid: un español nigeriano entrena con el club

Sin duda alguna, el mercado de fichajes está lejos de cerrarse y Jonathan Risueño estaría buscando otras incorporaciones para este segundo semestre. Los volcánicos esperan armarse de la mejor manera, especialmente por la derrota en el debut contra Deportivo Independiente Medellín.

Bajo las órdenes de Jonathan Risueño, el Pasto se armó con las incorporaciones de Jorge Obregón, Joyce Ossa, Julián Quiñones, Frank Martínez y Andrés Felipe Ibargüen. El libro de pases no estaría cerrado en estos momentos pese a la llegada de estos cinco futbolistas.

Sin fichajes internacionales y con la salida de Iago Herrerín, Pasto estaría ultimando los detalles para contratar a otro español que, de hecho, ya está entrenando con la institución a la espera de convencer al cuerpo técnico. El entrenador español tendría la decisión con el futuro de Derik Osede.

EL ESPAÑOL NIGERIANO QUE ENTRENA CON EL DEPORTIVO PASTO

De acuerdo con la información de Sebastián Hurtado, periodista de Win Sports, Derik Osede Prieto, defensa central nacido en Madrid y con nacionalidad nigeriana está entrenando con el Deportivo Pasto. A sus 33 años, el zaguero que también representó a la selección española podría tener la oportunidad en la institución nariñense.

Derik Osede Prieto arrancó su trayectoria en las juveniles del Real Madrid en la categoría C y luego en el Castilla. No tuvo la oportunidad en el equipo de mayores, más allá de un amistoso, nada más ni nada menos que contra Millonarios en 2012 por el Trofeo Santiago Bernabéu.

Su formación fue en la ‘Casa Blanca’ y posteriormente tuvo pasos por el Bolton Wanderers, Numancia, Deportivo La Coruña, Alcoyano, Pontevedra, Waterford, Inter Tuku y Barbastro.

Pese a tener nacionalidad nigeriana, Derik Osede Prieto representó a la selección de España Sub-19 y Sub-21. De hecho, quedó campeón de la Eurocopa en 2012 en Estonia con la Sub-19 y participó en el Mundial Sub-20 en Turquía 2013 llegando a cuartos de final.

La idea es poder sumar entrenamientos en estas sesiones del Deportivo Pasto para convencer a Jonathan Risueño y al cuerpo técnico del Deportivo Pasto para firmar su respectivo contrato. Su experiencia puede ser muy provechosa para la campaña del cuadro pastuso que tiene Liga BetPlay y Copa BetPlay en los octavos de final.

PASTO HARÍA OTRO FICHAJE INTERNACIONAL QUE TUVO PASO POR EL AMÉRICA DE CALI

Además de este fichaje del español, el Deportivo Pasto estaría buscando otro jugador internacional que ya conoce muy bien la Liga BetPlay por su paso reciente por el América de Cali. De acuerdo con Sebastián Hurtado, Franco Leys está a un paso de convertirse en nuevo jugador del elenco volcánico.

Franco Leys, volante de marca tuvo participación con el América de Cali durante los años 2023 al 2025. El argentino espera cerrar el acuerdo que ya tiene con el Pasto y firmar su contrato durante las próximas semanas después de presentar los exámenes médicos.

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Seguramente con estos dos jugadores internacionales, el Deportivo Pasto cerrará el mercado de fichajes para intentar clasificar nuevamente a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay y llegar lejos en la Copa BetPlay en donde ya están en los octavos de final y enfrentarán al Deportivo Independiente Medellín.