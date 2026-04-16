El miércoles 15 de abril, América de Cali se enfrentó con Alianza Atlético de Perú por la segunda jornada del grupo A de la Copa Conmebol Sudamericana, uno de los torneos internacionales más importantes del continente americano.



El compromiso terminó 2 goles a 1 a favor del conjunto colombiano. Yeison Guzmán y Daniel Valencia marcaron los tantos de la escuadra ‘escarlata’. El duelo se llevó a cabo en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.

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Palabras de David

Tras el partido, David Salvador González Giraldo, director técnico del América de Cali. El estratega afirmó que el plantel necesitaba la victoria y agregó que espera que el resultado positivo sea una motivación para lo que viene para el club.



“Necesitábamos esta victoria para sacudirnos. Es un muy buen resultado que nos pone a pelear por el grupo y esperamos que sea una gran motivación para lo que viene”, manifestó el exentrenador de Millonarios FC y Deportes Tolima.

América con un aceptable plantel

América de Cali está llamado a avanzar de ronda en la Copa Conmebol Sudamericana. La institución del Valle del Cauca tiene un plantel competitivo para llegar hasta, por lo menos, los cuartos de final del torneo.



Es de resaltar que el conjunto colombiano empezó perdiendo el cotejo, ya que al minuto 31 del primer tiempo, Elian Muñoz metió un verdadero golazo de media distancia para abrir el marcador.

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La prensa peruana

“Silencio absoluto en el Estadio Pascual Guerrero de Cali. Sobre los 31 minutos del primer tiempo, el ‘Chino’ Ariel Muñoz anotó un golazo a favor de Alianza Atlético para abrir la cuenta ante América de Cali por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana”, señaló sobre el tanto Depor, medio peruano.



“De larga distancia, el argentino se animó a patear al arco y la clavó en el ángulo, en el primer remate directo de los ‘churres’ en el partido. El equipo peruano busca un buen resultado en Colombia, luego de igualar 1-1 ante Tigre de Argentina en el Callao en el debut”, añadió.



América de Cali empezó el compromiso de una manera regular, pero con el paso de los minutos fue dominando la pelota y, a través de ella, pudo igualar y remontar el juego. Triunfo vital para las arcas caleñas.