David González le cerró la puerta al goleador y lo dejó por fuera del equipo

América de Cali regresa a la acción a nivel internacional y lo hará con el partido de la fecha 2 de a Copa Sudamericana ante Alianza Atlético, al cual recibirá en el Estadio Pascual Guerrero el miércoles 15 de abril.

Para este compromiso la 'mechita' está obligada a sumar de a tres puntos, ya que en su debut solo pudo rescatar un empate ante Macará en Ecuador. Sin embargo, para esta ocasión, David González habría decidido dejar por fuera a Tilman Palacios, quien no pasa por su mejor momento en la zona ofensiva del equipo.

Lea también James fue titular con Minnesota, dio una buena noticia y así fue calificado

David González explotó al explicar la decisión con Tilman Palacios

El cuadro 'escarlata' no viene pasando por su mejor momento a nivel deportivo a pesar de que había comenzado de buena manera la temporada con resultados positivos en la Liga Betplay.

El rendimiento del equipo comandado por David González comenzó a bajar, hasta el punto en el que ya se encuentra peligrando su lugar dentro de los ocho mejores de la competencia local. Esta situación se habría trasladado a la Copa Sudamericana, ya que sufrió en su debut ante Macará.

Lea también Goleador del FPC podría ser próximo fichaje de Cali

El nivel colectivo del equipo es regular, pero hay un jugador que, individualmente, no volvió a ser el mismo y ha perdido gran protagonismo en el planteamiento táctico de David González, al punto en el que decidió no convocarlo justamente para recibir a Alianza Atlético.

Tilman Palacios es el protagonista de esta historia, una joven promesa en la zona ofensiva de tan solo 20 años que poco a poco fue desapareciendo con goles o asistencias, por lo que el estratega antioqueño habría tomado una drástica decisión con respecto a su futuro y fue que no estuviera presente para la fecha 2 de la Sudamericana.

En otras noticias: Análisis de las polémicas en el clásico Millos vs Santa Fe

¿Cómo le ha ido a Tilman Palacios con América en la presente temporada?

David González le dio su voto de confianza a Tilman para el arranque de la temporada 2026, habiendo jugado 14 partidos, incluyendo Copa Sudamericana, más de 900 minutos dentro del terreno de juego en donde se ha podido reportar con dos goles y una asistencia.

¿Cuándo será el partido de América vs Alianza Atlético en la Copa Sudamericana

El siguiente duelo de América de Cali en este torneo internacional será el miércoles 15 de abril, en el Estadio Pascual Guerrero, sobre las 21:00 hora local. Este enfrentamiento se disputará ante Alianza Atlético, el cual debutó con empate ante Tigre de Argentina.