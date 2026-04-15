James fue titular con Minnesota, dio una buena noticia y así fue calificado

El colombiano James Rodríguez fue titular por primera vez con Minnesota United, en el compromiso disputado este martes 14 de abril frente a Sacramento Republic por la US Open Cup.

El encuentro finalizó 0-0 en el tiempo reglamentario, por lo que la serie tuvo que definirse desde el punto penal, donde el equipo del colombiano se impuso en una extensa tanda que terminó 9-8 a su favor.

Balance de James en Minnesota vs Sacramento

James disputó 66 minutos y, aunque no hizo parte de la tanda de penales, su presencia desde el inicio fue una de las principales novedades del compromiso, teniendo en cuenta que venía sumando minutos de manera progresiva desde su llegada al club.

Además, su titularidad cobra mayor relevancia luego del episodio de deshidratación que lo llevó al hospital días atrás, por lo que su participación confirma que el jugador ya se encuentra en óptimas condiciones físicas.

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Calificación de James en Sacramento vs Minnesota

En cuanto a su rendimiento, los portales especializados le otorgaron una calificación de 7 sobre 10, destacando su influencia en el juego. Hizo 73 toques (14 fallidos) y realizo un disparo desviado.

De hecho, su mapa de calor evidenció una participación activa en el último tercio del campo, aunque también mostró recorridos hacia zonas más retrasadas, incluso acercándose al primer cuarto de cancha en labores de apoyo.

Previo a este compromiso, el mediocampista había tenido apariciones más cortas, con 26 minutos frente a Vancouver Whitecaps y 13 ante Seattle Sounders, ambos encuentros correspondientes a la MLS.

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Así las cosas, su primera titularidad representa un paso importante en su proceso de adaptación y consolidación dentro del equipo, que poco a poco le ha ido dando mayor protagonismo en la competencia.

Próximo partido de Minnesota

El próximo reto para Minnesota United será este sábado 18 de abril, cuando se enfrente a Portland Timbers, en un duelo en el que se espera que James continúe sumando minutos y ritmo de competencia.