David González quiere fichar insólito jugador que milita en Japón

Un nuevo semestre del Fútbol Profesional Colombiano llegó a su fin y junto con ello llegó también una gran decepción protagonizada por América de Cali, el cual inició la temporada con expectativas bastante altas, pero al final se terminó quedando con las manos vacías a nivel nacional e internacional.

La 'mechita' se despidió de la Copa Sudamericana justo en la última jornada y en los cuartos de final de la Liga Betplay con goleada de Santa Fe. Estos duros golpes pusieron en duda la continuidad de David González, pero todo parece indicar que el paisa se mantendría en el cargo y comenzaría a trabajar en la reestructuración de la plantilla, por lo que se habrían fijado en Jeisson Quiñones, quien milita en Japón.

Jeisson Quiñones regresa de Japón al FPC y América sería su pretendiente

El equipo comandado por David González fue de más a menos en el transcurso del semestre, se despidió primeramente de la Liga Betplay a pesar de haber clasificado en la parte alta, y cerró su desastroso semestre también al ser eliminado de la Copa Sudamericana, lo que dejó bastantes cosas por replantear, entre ellas la renovación de la plantilla.

Por el momento el estratega mantendría su cargo, aunque reconoció recientemente que tendría que hablar con las directivas del club. Mientras tanto, se empiezan a pensar en los nuevos refuerzos que los ayuden a reivindicarse con su hinchada, pero también a volver a pelear por un título.

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La 'mechita' tiene por delante dos torneos más para el semestre de clausura y entre los nuevos planteamientos tácticos estaría reforzar la zona defensiva, por lo que se tiene planeado llevar a cabo la contratación de un jugador al que le han venido haciendo seguimiento desde hace varias temporadas, Jeisson Quiñones.

El defensor estaría planeando retornar al FPC tras un exitoso paso por Japón y uno de los equipos que estaría más interesado sería América de Cali y se aprovecharía de que el jugador es hincha del club para intentar persuadirlo, aunque tendría que pelearse con Junior e Independiente Medellín, quienes también se han acercado a él.

¿Cómo le fue a Jeison Quiñónes en Japón?

El zaguero de 28 años arribó al continente asiático a inicios de la temporada 2025 y logró disputar 44 partidos, más de 3.000 minutos en donde se pudo reportar con tres goles y una asistencia.

¿Hasta cuándo tiene contrato Jeison Quiñónes en Japón?

Quiñónes arribó a Yokohama y firmó contrato con el club hasta diciembre de la presente temporada, lo que podría facilitar las cosas para su regreso al FPC.