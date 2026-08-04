David Ospina cerca de anunciar su retiro: esta es la lesión que lo perjudica

Cuando todo parecía que el mercado de fichajes marchaba de la mejor manera para los futbolistas colombianos con transferencias internacionales, apareció un contratiempo para una de las principales figuras de la Selección Colombia, David Ospina.

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El guardameta de 37 años se despidió de Atlético Nacional y una vez finalizada la Copa Mundial fue presentado por Atlante de México, pero lamentablemente todo parece indicar que Ospina no podría ni siquiera debutar al presentar problemas en su acoplamiento físico que lo obligarían a anunciar su retiro.

La lesión que retiraría a David Ospina como profesional

El futuro deportivo de David Ospina atraviesa un momento de incertidumbre, ya que el experimentado guardameta colombiano no ha podido concretar su permanencia en Atlante de México debido a una lesión en el codo, situación que se dio durante el proceso para oficializar su incorporación.

Ospina, de 37 años, buscaba un nuevo desafío luego de finalizar su vínculo con Atlético Nacional y el Atlante apareció como una opción para continuar compitiendo, pero los exámenes médicos revelaron que está resentido la lesión en uno de sus codos.

Este resentimiento es de una fractura de un hueso del codo derecho, sufrida el 14 de enero de 2023 cuando defendía al Al-Nassr en un partido contra Al-Shabab. En ese entonces Ospina se tuvo que someter a una operación y actualmente estaría viajando a encontrarse con el medico que llevó a cabo el procedimiento para buscar una nueva valoración médica.

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Aunque Ospina no ha anunciado una decisión definitiva sobre su futuro, la imposibilidad de jugar con el Atlante ha incrementado las versiones sobre un posible retiro. Hasta el momento, el arquero y su entorno no han confirmado que esa determinación esté tomada, pero el panorama dependerá de la evolución de la lesión.

En caso de poner fin a su carrera, David Ospina cerraría un ciclo de más de dos décadas como futbolista profesional, con títulos en Colombia, Inglaterra y Arabia Saudita, además de una trayectoria destacada con la Selección Colombia. Mientras continúa su el proceso de valoración, el guardameta mantiene abierto el interrogante sobre cuál será el próximo capítulo de una de las carreras más importantes del fútbol colombiano en la posición de arquero.

Esto dijo el director técnico de Atlante

Miguel Herrera, entrenador del conjunto mexicano, quien explicó que el guardameta llegó con una actitud positiva y con la intención de incorporarse al proyecto, pero el problema físico terminó condicionando sus primeros días de trabajo.

“David tiene una situación de un brazo, el cual ha puesto en duda si David realmente va a ser jugador del Atlante y llegó con muchas ganas, llegó con una actitud súper positiva, un tipo que vino a entrenar, que se presentó desafortunadamente en este proceso de trabajo, volvió a resentirse del codo, donde tiene una lesión ya hace mucho tiempo y que le ha venido pagando un poquito factura al final de estos días y antes del mundial”, explicó Herrera.

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El técnico agregó que Ospina decidió detener su preparación para regresar con el especialista que previamente había tratado su lesión.

“Ha decidido parar para ver qué va a pasar con él, que lo revise el doctor, que lo operó, se fue a que lo atendieran”, señaló el entrenador.