[Video] Terrible agresión a un hincha luego de Bucaramanga vs Cúcuta

El duelo regional entre Atlético Bucaramanga y Cúcuta Deportivo volvió a quedar marcado por hechos de violencia. Luego del empate 1-1 registrado en la noche del lunes 3 de agosto por la tercera fecha de la Liga BetPlay 2026-II, se conoció un video en el que se observa la brutal agresión contra un joven a las afueras del Estadio Américo Montanini.

En las imágenes, que comenzaron a circular en redes sociales tras el compromiso, se aprecia cómo varias personas golpean al aficionado con puños y patadas, e incluso se alcanza a ver la presencia de un cuchillo durante el ataque, situación que generó fuerte rechazo entre los usuarios y aficionados del fútbol colombiano.

Video de la agresión a un hincha en Bucaramanga vs Cúcuta

El partido terminó igualado. Cúcuta Deportivo abrió el marcador con un gol de Jaime Peralta a los 13' del primer tiempo, mientras que Emerson Batalla consiguió el empate para Atlético Bucaramanga apenas dos minutos después, al 15'.

En la segunda mitad, el equipo motilón sufrió la expulsión de Mauricio Duarte al minuto 56, por lo que disputó más de media hora con un jugador menos. A pesar de ello, sostuvo el empate y se llevó un punto del estadio santandereano.

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Uno de los aspectos que más llama la atención es que no estaba permitido el ingreso de hinchas visitantes para este encuentro. Sin embargo, algunos seguidores de Cúcuta Deportivo habrían ingresado al escenario deportivo sin portar prendas alusivas a su equipo para evitar ser identificados.

Según se aprecia en el video, los agresores habrían asumido que el joven atacado era simpatizante del conjunto motilón y por esa razón lo habrían golpeado de manera violenta. No obstante, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre la identidad del aficionado agredido.

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Las autoridades tampoco han entregado información sobre el estado de salud del joven, por lo que se espera un pronunciamiento oficial en las próximas horas para esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades por este grave hecho de violencia.

El duelo entre Bucaramanga y Cúcuta es considerado históricamente uno de los partidos con mayores antecedentes de tensión y violencia en el fútbol colombiano, y lo sucedido tras el empate en el Américo Montanini vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad alrededor de este clásico regional.