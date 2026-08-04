Jefferson Lerma sorprendió hablando de su regreso al FPC

En medio de los últimos días de vacaciones para los jugadores de la Selección Colombia que estuvieron presentes en la Copa Mundial, Jefferson Lerma aprovechó para hablar con respecto a su futuro como futbolista profesional.

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El mediocampista de Crystal Palace continuará con sus proyectos en la Premier League por un buen tiempo, ya que cuenta con contrato hasta 2027, pero ello no le impide pensar en lo que pueda pasar en su futuro, en donde claramente tiene contemplado regresar al Fútbol Profesional Colombiano para jugar con América de Cali.

Jefferson Lerma no pudo ocultar su deseo de jugar con América

Lerma, de 31 años, milita actualmente en el Crystal Palace de Inglaterra y mantiene un amplio recorrido en el fútbol europeo desde que salió de Colombia cuando jugaba con Huila, con pasos por el Levante y el Bournemouth. Además, ha sido un habitual convocado de la Selección Colombia, donde se consolidó como uno de los mediocampistas de confianza en el proyecto de Néstor Lorenzo.

Mientras el mercado de fichajes continúa abierto, el nombre de Jefferson Lerma se mueve de buena manera, en especial desde que dio a conocer su deseo por volver al Fútbol Profesional Colombiano en donde está ligado al América de Cali como uno de los rumores más llamativos del fútbol colombiano.

De concretarse la negociación en cualquier momento, el equipo vallecaucano sumaría a uno de los mediocampistas colombianos con mayor trayectoria internacional de los últimos años y reforzaría sus aspiraciones para sumar títulos a nivel local e internacional.

"Me gustaría volver a Colombia, especialmente al América, siempre lo he dicho, es algo que siempre ha estado dentro de mi proyecto de vida", fueron las declaraciones de Jefferson Lerma en Revista Semana.

¿Cuándo se va a retirar Jefferson Lerma?

El futbolista formado en Atlético Huila desde la temporada 2013 ya está pensando más allá y también fue consultado con respecto a su retiro, ya que también cuenta con una edad avanzada, aunque todavía con un par de años de buen fútbol.

Lerma está a punto de cumplir 32 años y en varias ocasiones había dicho que quería llegar a jugar a nivel profesional hasta los 35, una decisión que todavía no sabe si sea capaz de tomar, pero que de cierta manera terminaría beneficiando a América, ya que su fichaje se podría dar antes de lo esperado.

"Quiero jugar hasta los 35, pero no sé si cuando llegue el momento tenga el coraje de decir 'aquí no es el momento' o 'aquí si es el momento'".

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¿Cómo le ha ido a Jefferson Lerma con Crystal Palace?

Jefferson Lerma aterrizó en Crystal Palace en la temporada 2023/24 tras un exitoso paso también en la Premier League jugando con Bournemouth. Desde entonces ya ha tenido la oportunidad de jugar 121 partidos, más de 7.900 minutos dentro del terreno de juego en los cuales se ha reportado con un gol, ocho asistencias y tres títulos, una FA Cup, la Community Shield y la Conference League.