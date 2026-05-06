En las últimas horas trascendió el rumor de que Nacional de Uruguay, uno de los equipos históricos de esta parte del mundo, estaría interesado en el experimentado arquero colombiano David Ospina.



Ospina, como bien se sabe, después de su largo paso por el fútbol del exterior, llegó a Atlético Nacional de Medellín y todavía viste sus colores. El guardameta es titular en el conjunto de la capital de Antioquia.

El rumor parece ser real

Cuando surgió el rumor del supuesto interés de Nacional de Uruguay, los hinchas colombianos en general poca importancia le dieron, pues consideraron que estaba lejos de ser real.

Sin embargo, parece que el interés sí es cierto. El periodista Mauricio Agudelo Arcila contó a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, que desde territorio uruguayo reportan que Nacional sí tendría en sus planes contratar a David Ospina.

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¿Qué pasará con David?

Habrá que esperar, entonces, para conocer qué sucede con el futuro del exjugador del Arsenal de la Premier League de Inglaterra. Muchos ponen en duda su arribo a Nacional, esto porque David Ospina estaría pensando en retirarse pronto.



Incluso, la directiva de Atlético Nacional de Medellín ha señalado en diferentes oportunidades que después de junio-julio del presente año el mismo arquero tomará la decisión de continuar en el conjunto verde y blanco o dar un paso al costado. Si David no sigue en el paisa, es posible que se retire del fútbol profesional.

Crucial decisión para Ospina

La decisión de David Ospina se tomaría una vez finalice su participación con la Selección Colombia de Mayores en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



El portero, por ahora, está enfocado en disputar los cuartos de final de la liga colombiana del primer semestre del año. Atlético Nacional de Medellín se enfrentará en esta instancia con Internacional de Bogotá.