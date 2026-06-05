Dávinson daría el salto a la Serie A de Italia: equipo de Champions lo ficharía tras el Mundial

Sin duda alguna, el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México será ideal para que jugadores puedan cambiar de clubes en un futuro cercano. En caso de hacer un buen papel en el certamen mundialista, el nivel les podría dar una mano para convencer a equipos interesados.

Justamente, Colombia tiene varias fichas que están siendo seguidos por distintas ligas y dependiendo de lo que pase en la Copa del Mundo podrían cambiar de club. Uno de ellos es Richard Ríos que está en el radar de Napoli. En Benfica todo parece indicar que no seguiría y podría cambiar de aires.

Además de Richard Ríos, otro jugador que podría cambiar de aires es nada más ni nada menos que Dávinson Sánchez que acaba de ser campeón con el Galatasaray de Turquía y que ahora está en el radar de la Serie A. De hecho, jugaría la Liga de Campeones, pero en un club revelación de Italia.

EL COMO DE ITALIA BUSCA FICHAR A DÁVINSON SÁNCHEZ

Italia es una liga que siempre le ha abierto las puertas a jugadores cplombianos y esta no será la excepción. Dávinson Sánchez aparece en el radar del Como, un equipo que firmó una gran temporada, seguramente, una de las mejores en su historia.

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Sellaron la clasificación a la UEFA Champions League y, Dávinson, que jugó en el Galatasaray y quedó campeón con el cuadro turco tendría la posibilidad de reforzar a la institución italiana.

De acuerdo con una información de Sabah de Turquía, indican que, el jugador de 30 años, que jugará con la Selección colombiana en el Mundial, aún no ha respondido al interés de Como de manera positiva o negativa”. Seguramente, el nacido en Caloto, Cauca esperaría a finalizar el Mundial.

El cuadro italiano ve en Dávinson Sánchez una oportunidad para armarse de manera competitiva para la UEFA Champions League. El defensor central tiene mucha experiencia en este tipo de competencias con el Ajax, Tottenham y con el Galatasaray.

LAS DUDAS DE DÁVINSON SÁNCHEZ CON SU FUTURO

En estos momentos, Dávinson Sánchez, que marcó gol en el partido ante Costa Rica es un líder y un referente actual del Galatasaray. El zaguero es uno de los experimentados en la zaga defensiva y es uno de los capitanes de la institución turca.

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Por el estatus que tiene dentro de la nómina del Galatasaray, es apenas normal que Dávinson Sánchez dude con su futuro, y, especialmente por la clasificación para la Champions League después de ser figura en el título del elenco otomano. Ir a Como sería su primera experiencia en Italia y le tocaría arrancar desde cero.

Seguramente después del Mundial se dará la respuesta por parte de Dávinson Sánchez. En estos momentos no ha dado respuesta, pero el tema que toma protagonismo ahora es que el ex Atlético Nacional tiene contrato largo hasta junio de 2029 con Galatasaray.