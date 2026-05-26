Marino saldría de Vasco da Gama, pero seguiría en Brasil: anuncian trueque

Los primeros meses de Marino Hinestroza en Vasco da Gama no han sido para nada buenos. El extremo llegó a reforzar al cuadro de Río de Janeiro después de grandes temporadas con Atlético Nacional y dio un nuevo salto internacional tras sus pasos por Palmeiras, Pachuca y Columbus Crew.

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Sin embargo, no ha tenido la regularidad deseada y como si fuera poco, cuando juega tampoco ha aportado con goles o con asistencias para revertir el mal momento por el que pasa el Vasco da Gama que está a dos puntos del descenso. En Copa Sudamericana, por su parte, son segundos y necesitan sumar de a tres en la última fecha para intentar clasificar o mantenerse en Play-Offs.

En la derrota ante Bragantino en condición de local que deja al club carioca en una zona sensible a dos puntos de caer nuevamente en zona de descenso, los aficionados del Vasco la tomaron con Marino Hinestroza abordándolo cuando el vallecaucano estaba saliendo del estadio. Amenazas y reclamos pidiendo su salida fue lo que tuvo que aguantar.

EL CLUB DE BRASIL QUE QUIERE FICHAR A MARINO HINESTROZA

Aunque Marino Hinestroza había firmado un contrato que lo mantiene con el Vasco da Gama hasta diciembre de 2029, las cosas podrían cambiar antes de tiempo con las posibilidades que podría tener en el mercado de fichajes. Las cosas con el cuadro carioca parecen haber llegado al límite por los reclamos de los hinchas.

Así las cosas, este sería un paso fugaz por Vasco da Gama que le servirá para tener la experiencia en Brasil, esa que también tuvo en Palmeiras hace algunos años en una etapa en la que tampoco tuvo el mejor desempeño. En ese orden de ideas, su futuro seguiría ligado con el Brasileirao, pero esta vez con Sao Paulo.

Dorival Júnior llegó a la dirección técnica de Sao Paulo y en este momento, el entrenador no ha tomado cartas en el asunto con la posibilidad de tener o no a Marino, pero, antes de su llegada, ya se hablaba de un trueque entre estos dos clubes.

En esta temporada, Sao Paulo está jugando la Copa Sudamericana y está muy cerca de sellar la clasificación para los octavos de final en busca de otro título internacional. Los paulistas ya han ganado tres Copa Libertadores, una Sudamericana y dos Recopa Sudamericana.

EL TRUEQUE QUE HABRÍA ENTRE SAO PAULO Y VASCO DA GAMA POR MARINO HINESTROZA

Con este interés de Sao Paulo, Marino Hinestroza buscaría resguardo en otro conjunto de Brasil mientras la crisis del Vasco da Gama se soluciona poco a poco. En ese sentido, aparece la oportunidad de reforzar a Sao Paulo que estaría interesado en hacer un intercambio de jugadores.

Por un lado, Vasco da Gama quiere quedarse con Robert Arboleda, polémico defensor central ecuatoriano y Sao Paulo pediría a Marino Hinestroza como uno de sus extremos para el siguiente semestre del 2026 tras el Mundial.

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La información la dio Linniker Biondi que señaló que, “el colombiano es un deseo antiguo en el club paulista. Hinestroza encantó los ojos de todos cuando aún jugaba por el Atlético Nacional de Colombia, en los octavos de final de la Libertadores de 2025, en los dos empates (0 a 0 en Colombia y 1 a 1 en São Paulo) que resultaron en la disputa de penales donde el São Paulo ganó por 4 a 3 en aquella ocasión”.

Biondi sentenció que, “el São Paulo reconoce el interés del Vasco en el zaguero ecuatoriano Arboleda. Ante todo, el embrollo que involucra al jugador con el São Paulo, el tricolor paulista ya piensa en alguna compensación para liberar al atleta a otro club. El nombre de Marino Hinestroza, que está en baja en el Vasco, interesa al São Paulo”.

Habrá que esperar qué decisiones pueda tomar el cuerpo técnico de Vasco da Gama con Marino Hinestroza. No obstante, estos detalles de los reclamos de la hinchada ya vienen complicando al extremo colombiano que podría cambiar de aires en caso de llegar una oferta buena por sus servicios.