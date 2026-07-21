Dávinson Sánchez tiene su futuro definido: Galatasaray tomó decisión

Hace 14 días terminó el Mundial para la Selección Colombia que salió eliminada en manos de Suiza en los octavos de final en Vancouver, Canadá. Pese a no lograr conseguir los objetivos de pasar de fase y afrontar por primera vez el sexto partido de una Copa del Mundo, Dávinson Sánchez y Jhon Janer Lucumí fueron aciertos en la zaga defensiva colombiana.

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Por el buen nivel de Dávinson y de Jhon Lucumí, los dos centrales han estado en el radar de grandes clubes y de ligas importantes antes de arrancar la nueva temporada en el fútbol europeo. Sánchez tiene la opción de regresar a la Premier League o bien, en Italia con intereses de clubes.

Galatasaray tendrá la última palabra en el futuro de Dávinson Sánchez y parece que el club turco ya tomó una decisión crucial con la posibilidad de seguir en la Superliga de Turquía, o bien en la Serie A con las propuestas que han aparecido en el último tiempo.

COMO OFERTÓ Y GALATASARAY DIO RESPUESTA

Uno de los posibles destinos de Dávinson Sánchez es nada más ni nada menos que la Serie A. El Como que jugará la Champions League en la temporada 2026/27 espera armarse de la mejor manera, justamente para competir en ese torneo internacional.

El nombre de Dávinson Sánchez apareció en el radar del equipo dirigido por Cesc Fábregas. De hecho, el Como ya hizo el primer acercamiento con una propuesta inicial para convencer al Galatasaray. Sin embargo, la respuesta por parte del club turco no fue buena para el equipo italiano.

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De acuerdo con información de BFT Sport, “Como hizo una oferta de 33 millones de euros por Dávinson Sánchez. Galatasaray la rechazó”. El medio Sporx complementó la noticia, “el Como presentó una oferta de 33 millones de euros al Galatasaray, que incluye un salario garantizado de 30 millones y una primera de 3 millones. Galatasaray rechazó esta oferta por Dávinson Sánchez, jugador clave del equipo”.

Sin embargo, el equipo italiano no pensaría en renunciar en el fichaje de Dávinson Sánchez. Galatasaray ve al colombiano como una pieza clave, pero el Como quiere contar con el zaguero para armarse de buena manera de cara a la Liga de Campeones. Bajo ese panorama, no sería extraño que el club de la Serie A envíe otra propuesta.

DÁVINSON SÁNCHEZ Y JHON JANER LUCUMÍ PODRÍAN JUGAR JUNTOS

En la Selección Colombia, Dávinson Sánchez y Jhon Janer Lucumí juegan juntos en la zaga defensiva y se conocen a la perfección. Por esta razón, hay un club de la Premier League que quiere volver a juntar a ambos defensores para esta nueva temporada.

Se trata nada más ni nada menos que del Bournemouth. Los ‘Cherries’ perdieron a Marcos Senesi que firmó con el Tottenham y ahora el club de la Premier League estaría buscando el fichaje de Dávinson y de Jhon Lucumí para este mercado de fichajes.

Galatasaray ya rechazó ofertas del Como de más de 30 millones de euros. Si Bournemouth quiere fichar al defensor ex Tottenham tendría que poner una cifra grande que pueda convencer al conjunto turco. El valor en el mercado de Dávinson Sánchez es de 16 millones de euros según Transfermarkt. No obstante, no van a oír una propuesta similar a esa cifra.

En ese orden de ideas, todo parece indicar que Dávinson Sánchez se quedará en Galatasaray. Los rechazos al Como hablan por sí solos. El equipo italiano no quiere perder la batalla y esperaría volver a enviar una oferta para asegurar el fichaje del zaguero central.