Inesperado equipo comienza acercamientos con Gustavo Costas

El fútbol sudamericano se empieza a reactivar poco a poco, pero no antes sin empezar a mover el mercado de fichajes en donde ha habido movimientos interesantes, tanto en la plantilla de jugadores como en los banquillos técnicos.

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Es justamente en Ecuador donde se estarían dando cambios más significativos y en los que Liga de Quito se roba el protagonismo, ya que está buscando un director técnico de alto nivel, tal como lo es Gustavo Costas, quien actualmente se encuentra sin equipo y con el cual ya se están acercando.

Gustavo Costas en planes de Liga de Quito

Luego de la temprana eliminación en la Copa Sudamericana 2026 y de caer en los cuartos de final de la liga local, la dirigencia del club decidió ponerle fin al ciclo de Gustavo Costas, entrenador que había devuelto la gloria internacional a la 'Academia' de forma internacional, pero el cual ahora entraría en la búsqueda de un nuevo equipo para continuar con su carrera deportiva.

Tras confirmarse su salida, el técnico se acercó al Cilindro de Avellaneda para despedirse de los aficionados en medio de un banderazo cargado de emoción. Allí reconoció que la decisión lo tomó por sorpresa, aunque evitó confrontar directamente con la dirigencia. Mientras que los hinchas si explotaron al respecto con la decisión del dirigente, Diego Milito.

Desde entonces, el entrenador argentino se encuentra sin equipo, pero con la firme intención de seguir dirigiendo a nivel profesional, por lo que empieza a evaluar las ofertas que hay sobre la mesa y que lo terminarían llevando a su primera experiencia dirigiendo en suelo ecuatoriano.

Liga de Quito sería el club que le abriría las puertas a Gustavo Costas, tal como se dio a conocer desde Argentina por parte del periodista Germán García. Según reveló el periodista, el conjunto ecuatoriano ya habría iniciado acercamientos con el entrenador, pero sin ningún tipo de oferta formal.

¿Cómo le fue a Gustavo Costas con Racing?

Costas arribó a principios de la temporada 2024 tras su paso por la Selección de Bolivia y dirigió 134 partidos en esta última etapa, con un registro de 71 victorias, 23 empates y 40 derrotas, alcanzando una efectividad cercana al 58%.

En este lapso de tiempo bajo su mando, el club conquistó la Copa Sudamericana 2024, cortando una sequía de 36 años sin títulos internacionales tras vencer a Cruzeiro en la final. Meses después también levantó la Recopa Sudamericana 2025 frente a Botafogo.

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Liga de Quito también preguntó por Reinaldo Rueda

A pesar de esta situación con Nacional, claramente un estratega con la envergadura de Reinaldo tendría más ofertas sobre la mesa, una de ellas sería la de la Selección de Ecuador, la cual empezará un nuevo proyecto tras la salida de Beccacece luego de la Copa Mundial, y la de Liga de Quito, campeón de los torneos más importantes del continente.

El dos veces campeón de Copa Sudamericana y subcampeón del Mundial de Clubes se habría interesado en la contratación de Reinaldo Rueda para el semestre de clausura de la temporada 2026. Por el momento no se ha hecho oficial una respuesta, pero esta tendría que ser inmediata, ya que la competencia local ya se reanudó luego del certamen mundialista.