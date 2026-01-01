Dávinson Sánchez y un gran reconocimiento para cerrar el año

Davinson Sánchez cerró el 2025 con un reconocimiento que confirma su gran presente en el fútbol europeo. El defensor colombiano fue destacado como uno de los mejores jugadores del año en Turquía, tras una temporada sólida y regular con el Galatasaray.

Davinson, referente defensivo del Galatasaray

El zaguero hace parte del XI ideal de la Superliga turca, selección elaborada por el diario Sporx, que lo incluyó como uno de los mejores centrales del campeonato. El medio resaltó a Davinson como una “pieza angular” en la defensa del Galatasaray, subrayando su constancia y alto nivel durante toda la temporada.

En el once ideal, Sánchez comparte zaga con Milan Skriniar y aparece acompañado por varios compañeros de equipo, reflejo del dominio del Galatasaray en el torneo local.

Un cierre de año que ilusiona para 2026

Más allá del reconocimiento individual, Davinson Sánchez termina el año completamente consolidado como titular y líder defensivo. Su rendimiento en Turquía lo mantiene como una de las cartas fuertes del Galatasaray para pelear títulos en 2026.

El 2025 deja a Davinson Sánchez en lo más alto del fútbol turco. Su presencia en el XI ideal de la Superliga no solo ratifica su gran momento, sino que también lo proyecta como una de las figuras a seguir en el próximo año, tanto en su club como con la Selección Colombia.