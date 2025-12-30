Se cayó el fichaje de jugador colombiano por el Milan: Igualmente irá a Italia

Juan Arizala, una de las joyas más prometedoras del fútbol colombiano, seguirá su carrera en Europa, aunque no será con la camiseta del Milan como se había anticipado en un primer momento. El lateral, con buen paso por Independiente Medellín y la Selección Colombia sub 20, ya tiene definido su futuro en el fútbol italiano.

Se cayó lo del Milan, pero seguirá en Italia

Cuando todo parecía encaminado para que Arizala se convirtiera en nuevo jugador del Milan a partir de enero, las negociaciones tomaron otro rumbo. De acuerdo con el periodista Matteo Moretto, el club rossonero decidió dar marcha atrás y el fichaje finalmente no se concretó.

Sin embargo, el cambio de planes no frenó el salto internacional del jugador. Su llegada a la Serie A sigue firme y será en un equipo que históricamente ha tenido buena presencia de futbolistas colombianos y que le ofrece un panorama deportivo más inmediato.

Udinese, el nuevo destino de Arizala

El club que avanzó con fuerza por el fichaje es Udinese, que ya tiene negociaciones adelantadas para cerrar la incorporación del lateral. Se espera que Arizala viaje a Italia en las próximas semanas para ultimar detalles y sellar oficialmente el acuerdo.

Según reveló Fabrizio Romano, una de las claves del giro fue el proyecto deportivo, mientras Milan contemplaba cederlo al Toulouse de Francia, Udinese le ofreció un lugar en el primer equipo, algo que terminó inclinando la balanza a favor del conjunto blanquinegro.

Aunque se frustró su llegada al Milan, Juan Arizala cumplirá el objetivo de jugar en la Serie A y dar un paso importante en su carrera. Independiente Medellín, por su parte, recibiría cerca de 3 millones de euros por la venta del lateral, recursos clave para reforzar la plantilla de cara a la temporada 2026.