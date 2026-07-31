Davoo cantó la tabla sobre Álvaro Montero: “La realidad”

El portero colombiano Álvaro Montero ha sido el centro de atención en los últimos días en territorio argentino. El exjugador del Deportes Tolime llegó en este mercado de fichajes a Boca Juniors.



El primer duelo oficial del futbolista de 31 años con la camiseta del conjunto azul y oro fue contra Club Deportivo O’Higgins por el partido de ida de los dieciseisavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana.

Tres partidos de Montero

En ese encuentro, Montero tuvo un rendimiento adecuado, aunque no fue muy exigido. Luego, Álvaro salió como titular ante Deportivo Riestra en la derrota 3 a 0 y al menos dos tantos estuvo comprometido. El nivel en ese juego no fue bueno.



A pesar de eso, este jueves 30 de julio, Montero volvió a ser titular en la clasificación de Boca Juniors a los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana. En la tanda de penales ante O’Higgins, el colombiano atajó un penal.

Lo que dijo la prensa

Tras este más reciente encuentro, la prensa argentina calificó el nivel mostrado. “El colombiano nos salvó en los penales, pero lo cierto es que todavía se lo nota muy inseguro. Pareciera que aún no se siente el arquero de Boca. Ojalá que los penales (el que atajó, sobre todo) le sirvan para ganar confianza”, se indicó en TyC Sports.



Además de la prensa, también se pronunció el reconocido streamer Davoo Xeneize. Davoo, en su emisión post clasificación de Boca, no se guardó absolutamente nada sobre Montero.

Davoo habló

“Van tres partidos de Montero. Hoy atajó un penal, clave sinceramente en la tanda. En los primeros dos (penales) se tiró más rápido. Yo quiero ver más partidos a Montero con la camiseta de Boca. Es muy pronto para hacer un análisis”, dijo.



“En líneas generales, como primera imagen que tengo de él, a mí no me termina de convencer. Pero reitero, es demasiado pronto para analizarlo. Vamos a ver más partidos y vamos a ver cómo termina este arquero defendiendo el arco de Boca. La realidad es que en algunas jugadas particulares me genera cierta desconfianza”, sentenció.









