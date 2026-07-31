Boca Juniors de Argentina se enfrentó, en las horas de la noche del jueves 30 de julio, con O’Higgins de Chile por el partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana. El cotejo se llevó a cabo en Rancagua.



El conjunto gaucho ganó en la ida, en el estadio La Bombonera, por la mínima diferencia. Por esto, el conjunto austral tenía la obligación de vencer, por lo menos, en los 90 minutos a su rival por un gol para forzar la tanda de penales. Y bien, esto terminó pasando.

La serie se definió en penales

La escuadra que jugó como local logró ganar 1 a 0 y la serie se tuvo que definir a través de los disparos desde los doce pasos. En la tanda, Boca Juniors se impuso y finalizó clasificando a los octavos de final del certamen internacional.



En los penales, cabe mencionar, el portero colombiano Álvaro Montero, que volvió a ser titular en Boca, ayudó a su equipo atajando un penal. El exjugador del Deportes Tolima llegó a este encuentro tras una regular actuación vs. Deportivo Riestra por el torneo argentino.

Montero tapó un penal

Tras el juego y la misma tanda de los penales, la prensa argentina aprovechó para calificar el rendimiento de Álvaro Montero, que estuvo con la Selección Colombia de Mayores en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se llevó a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



Aunque aseguran que la actuación de Montero en los penales fue vital para la clasificación de Boca Juniors a los octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, señalan que sigue notando muy inseguro al futbolista que supo vestir los colores de Millonarios FC y Vélez Sarsfield.

Así calificaron a Montero

“El colombiano nos salvó en los penales, pero lo cierto es que todavía se lo nota muy inseguro. Pareciera que aún no se siente el arquero de Boca. Ojalá que los penales (el que atajó, sobre todo) le sirvan para ganar confianza”, escribió Tati Civiello en TyC Sports.



Álvaro Montero deberá subir su nivel en Boca Juniors para cumplir con la expectativa de la hinchada y de la prensa. El portero machetero seguiría siendo el titular en Boca Juniors. Los siguientes partidos por el torneo argentino serán más que importantes para que Montero pueda seguir ganando confianza.