La dura derrota que sufrió Boca Juniors ante Deportivo Riestra sigue retumbando en el fútbol argentino. El equipo azul y oro se mandó tremendo papelón y perdió 3 goles a 0 en condición de visitante.

Montero, muy criticado

El arquero colombiano Álvaro Montero, que fue titular y jugó todo el partido, fue muy señalado por la afición del conjunto xeneize. Lo responsabilizan por los tres tantos recibidos. Tras el duelo, el exjugador de Millonarios FC salió con una aparente lesión. Sin embargo, la prensa argentina reportó que tal no existió.



“Boca perdió 3-0 ante Riestra en el debut del Torneo Clausura y al dolor de la goleada se sumó un susto que duró poco. Las cámaras captaron a Álvaro Montero abandonando el campo con visibles gestos de dolor en su pierna derecha y la imagen se viralizó de inmediato. Pero la respuesta es simple y tranquilizadora: no hay lesión. Las molestias del arquero colombiano fueron consecuencia de un choque con Marco Pellegrino, no le realizarán estudios y estará disponible para el viaje a Chile, donde el jueves el Xeneize enfrentará a O’Higgins en la vuelta de los 16avos de la Copa Sudamericana”, señaló TyC Sports.

Álvaro estuvo en el Mundial

Muchas personas han saltado a criticar al arquero que estuvo con la Selección Colombia de Mayores en la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, y una de ellas, precisamente, fue el reconocido streamer argentino Davoo Xeneize.



Davoo, sin rodeos, arremetió contra el exfutbolista del Deportes Tolima y Vélez Sarsfield y llegó a solicitar un duro castigo. Pidió que Álvaro Montero no sea titular contra O’ghunign de Chile por el partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana. Este duelo se va a jugar el próximo jueves 30 de julio.

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Las palabras de Davoo

“El partido de vuelta contra O’Higgins, para mí el ‘Vasco’ Arruabarrena va a tener que poner a Brey en el arco. Sinceramente. Brey en Boca lleva no sé cuántos partidos y nunca se ha equivocado como se equivocó Montero hoy. La situación de los últimos dos años es así: Boca tiene un arquero titular; ese arquero titular no está a la altura, léase Romero, léase Marchesín, léase por este partido Montero… Y Brey termina haciéndose cargo; después se equivoca y es más culpa del titular que no estuvo a la altura que del pibe que pagó los platos rotos”, dijo.



Las palabras de Davoo Xeneize, como era de esperarse, han tomado mucha fuerza a través de las diferentes redes sociales, sobre todo en X, antes conocida mundialmente como Twitter. Habrá que esperar para conocer si el guardameta colombiano de 31 años sale como titular o suplente en el cotejo por la Copa Sudamericana.