Dayro Moreno se acerca a los 400 goles: tabla de goleadores históricos

Inició la Liga Betplay de clausura 2026 con varios resultados que causaron movimientos en la tabla de posiciones, en la reclasificación, en el descenso, pero también en la de goleadores, ya que Dayro Moreno se volvió a reportar con una anotación luego de la eliminación de Once Caldas en el semestre de apertura en cuartos de final.

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El delantero de 40 años que milita en el 'blanco blanco' comenzó un nuevo reto en el Fútbol Profesional Colombiano frente a Cúcuta Deportivo y lo hizo como suplente, pero esto no significó que no pudiera entrar desde el banquillo a marcar la diferencia con un auténtico golazo que lo acerca a los 400 goles.

Tabla de goleadores históricos de Colombia

La lucha por convertirse en el máximo goleador colombiano de todos los tiempos continúa teniendo un líder definido y es nada más y nada menos que Dayro Moreno, quien se encarga de encabezar la clasificación histórica de artilleros nacionales con 384 goles como profesional.

El delantero, que ha desarrollado gran parte de su carrera en clubes de Colombia, México, Rumania, Argentina y Bolivia, alcanzó el primer lugar de la clasificación gracias a su regularidad frente al arco rival.

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Sin embargo, desde que volvió a vestir la camiseta de Once Caldas su olfato goleador se agudizó y comenzó a marcar tantos a nivel nacional e internacional, permitiéndole codearse con los más grandes como Radamel Falcao o Hugo Rodallega, con quienes sigue compitiendo a pesar de sus avanzadas edades, y de paso dejarlos muy atrás en la tabla de goleadores históricos.

1. Dayro Moreno: 384 goles.

2. Radamel Falcao: 357 goles.

3. Víctor Hugo Aristizábal: 346 goles.

4. Carlos Bacca: 346 goles.

5. Hugo Rodallega: 293 goles.

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Próximo partido de Dayro Moreno

El siguiente reto en el que se espera que Dayro Moreno siga sumando minutos como profesional y goles, será en el marco de la segunda fecha cuando tenga que viajar a la ciudad de Bogotá para enfrentarse en el Estadio El Campín frente a Independiente Santa Fe el domingo 2 de agosto sobre las 20:00 hora local.