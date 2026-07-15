Debutó con gol el nuevo delantero que podría llamar la Selección Colombia

La participación de la Selección Colombia en la Copa Mundial 2026 llegó a su fin y junto con ello se podría llegar a decir que dejó una cuenta pendiente de por medio, ya que salió antes de lo esperado.

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La 'tricolor' terminó su ciclo mundialista en los octavos de final al ser eliminado por Suiza, pero en el camino hubo un gran inconveniente de por medio y el cual se trata de los goles, ya que los delanteros no cumplieron con la labor que se esperaba. Sin embargo, para los futuros proyectos de la 'tricolor' podría ser tomado en cuenta Camilo Durán, quien es nuevo jugador de Celtic y ya debutó con gol.

Camilo Durán se estrenó con gol en Celtic

El fútbol europeo ya se prepara para regresar a jugar la temporada 2026/27 una vez termine de manera oficial la Copa Mundial. Mientras tanto las directivas de los clubes y los cuerpos técnicos van trabajando en las respectivas reestructuraciones de sus plantillas y movimientos en el mercado de fichajes, tal como lo hizo Celtic con Camilo Durán.

La negociación se llevó a cabo por una cifra de seis millones de euros que no se da no solamente porque Celtic demuestre confianza en el potencial del futbolista, sino porque Durán contaba con un contrato amplio con Qarabag hasta junio de 2028, por lo que debieron cumplir con la cláusula de recisión.

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Durán fue confirmado y al poco tiempo comenzó los entrenamientos con sus nuevos compañeros, poniéndose al día y aprovechado las oportunidades que se le darían, tal como ocurrió en el compromiso amistoso que se llevó a cabo contra Sporting Lisboa.

Camilo Durán logró sumar minutos en este encuentro contra la escuadra portuguesa y de paso estrenarse marcando su primer gol con el club escocés, aunque su equipo cayó por 4-1 frente al Sporting.

El delantero colombiano ingresó al segundo tiempo y sobre los 5 minutos convirtió el único tanto de su equipo, dejando una buena impresión en su debut al estrenarse como goleador, pese a que el resultado favoreció al conjunto portugués.

¿Cómo le fue a Camilo Durán con Qarabag?

Tras su paso por el fútbol de Portugal jugando en la segunda división con Portimonense, arribó a Qarabag para jugar en la temporada 2025/26 y desde entonces ha tenido destacadas participaciones a nivel local e internacional, ya que ha tenido la oportunidad de brillar en Champions League.

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¿Cuándo será el próximo partido de la Selección Colombia tras la eliminación en el Mundial 2026?

La Selección Colombia, al mando de Néstor Lorenzo o de un nuevo cuerpo técnico, volverá a tener actividad a finales de septiembre de 2026.

Esto teniendo en cuenta que la próxima fecha FIFA está programada entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre.