Ecuador sufrió primer rechazo de entrenador: un mundialista cambió de planes

Se acabó la era de Sebastián Beccacece que muchos hinchas ecuatorianos esperaban con ansias. El argentino no tenía el apoyo de los aficionados desde las Eliminatorias y antes de la Copa del Mundo tampoco había mejorado ese gusto por parte de la gente.

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De nada sirvió ser la selección que menos goles tuvo en contra en las Eliminatorias, pues, el tema de los recursos ofensivos era lo que más afectaba a Sebastián Beccacece que nunca pudo encontrar un goleador en su etapa con la ‘Tri’. Los referentes de la historia de Ecuador sentenciaron que se necesitaba un cambio y un entrenador local para poder sacar adelante a la mejor generación.

Ecuador llegó hasta los dieciseisavos de final perdiendo ante México y días posteriores apareció el comunicado de la salida de Sebastián. Desde ese momento y antes de la oficialización, la Federación Ecuatoriana de Fútbol ya estaba buscando soluciones. De hecho, se animaron a preguntar por Tomas Christiansen, técnico mundialista.

THOMAS CHRISTIANSEN ‘RECHAZÓ’ A ECUADOR

Hace unas semanas, el periodista Vito Muñoz reveló que la ‘Tri’ podría tener un nuevo entrenador después de Sebastián Beccacece y sería un perfil mundialista que ya cuenta con bagaje internacional. Se trata nada más ni nada menos que del hispano danés, Thomas Christiansen que dirige actualmente a Panamá.

Thomas Christiansen lleva cinco años en la selección canalera y los clasificó al segundo Mundial en este 2026. Los panameños debutaron con una derrota sobre el final ante Ghana, pero, sin duda alguna, por un primer tiempo en el que la selección de Christiansen fue más, generó buenos comentarios.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol no podrá contratar al estratega hispano danés y tendrá que buscar nuevas alternativas en el cargo de seleccionador tras Sebastián Beccacece. Y es que, Panamá confirmó en sus redes sociales que Thomas Christiansen seguirá a cargo de los canaleros para los siguientes retos de la Concacaf y en el siguiente ciclo mundialista.

Aunque todavía Ecuador no había hecho movimientos para contratar a Thomas Christiansen, esta noticia de la renovación con la selección de Panamá acaba con las posibilidades de tener al seleccionador como una de las opciones para suplir a Sebastián Beccacece.

EL PERFIL DE ENTRENADOR QUE BUSCARÍA LA FEDERACIÓN ECUATORIANA DE FÚTBOL

Uno de los pedidos de Felipe Caicedo y de otros jugadores que pasaron por la ‘Tri’ es que fichen entrenadores nacionales. Sin embargo, buscarían intentarlo nuevamente con extranjeros. La Federación Ecuatoriana ya tiene varios planes para el futuro en busca de un elegido que ilusione bastante para los siguientes retos de Copa América y Mundial 2030.

Justamente, la cuenta MROffsider reveló que la necesidad en estos momentos en la FEF es contratar a un entrenador que no tenga contrato con ninguna selección ni con ningún club, no solo para que sea más sencillo negociar, sino porque creen que es la forma más idónea para iniciar un proyecto desde cero.

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En el medio citado, escribieron que, “la FEF busca un entrenador que se encuentre libre y sin contrato. No estiman la posibilidad de pagar la cláusula de salida de ningún estratega. Además, esperan que el elegido realice la convocatoria de cara a la Fecha FIFA de septiembre”.

Bajo ese panorama, hay varios candidatos que se descartarán por el tema de ya tener contrato con selecciones o con equipos. Uno de ellos es Guillermo Almada, un objetivo de algunos presidentes que aspiran a llegar a la FEF, dado que el uruguayo firmó con América de México. Francisco Egas, actual presidente afirmó que esperan buscar un “perfil que ilusione”.