Francia perdió la semifinal: los tres datos que complican la historia en los últimos 28 años

Poco a poco, el Mundial de 2026 empieza a llegar a su final. Los partidos de semifinales dejaron series atractivas como la de Francia contra España y por el otro cuadro, Inglaterra que se medirá con Argentina. Este martes 14 de julio, los españoles se quedaron con el boleto a la final tras superar a los franceses.

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Francia esperaba dar un golpe a una España que es la selección menos vencida a lo largo de este camino mundialista, pero no fue posible. Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ni Michael Olise pudieron dar la talla ante el combinado español que sacó los argumentos con Mikel Oyarzabal y con Pedro Porro.

La selección de Francia acabó con rachas positivas que tenían en los hombros. Uno de ellos que llevaba 28 años de vigencia, y otro que tenía ocho años de historia. Sin embargo, España se encargó de olvidar esos detalles, y, todavía, en las Copas del Mundo sigue existiendo un maleficio que complica a algunas selecciones y en esta edición, los galos fueron los afectados.

FRANCIA VOLVIÓ A PERDER UNA SEMIFINAL EN LA COPA DEL MUNDO

Esta caída ante España deja importantes datos que complican a Francia. Por un lado, está el detalle de las semifinales que han disputado los franceses en los últimos años. Una racha de 28 años en los que, cada vez que los galos llegaron a esta instancia lograron llegar a la final.

Jugando en condición de local en 1998, Francia superó a la Croacia de Davor Suker y en la final se quedó con su primer título goleando a Brasil con un contundente 0-3. Luego, en el 2006 en Alemania, los franceses dejaron atrás a Portugal con un único tanto de Zinedine Zidane y clasificaron a la final, pese a la derrota en los penales.

Francia tuvo que pasar por doce años sin lograr llegar a una semifinal hasta Rusia 2018 cuando superaron a Bélgica y llegaron a la final contra Croacia para alzar el segundo título. En 2022, clasificaron a la final, pero perdieron contra Argentina en penales.

Bajo ese panorama, Francia perdió la racha positiva de no perder en las últimas semifinales y, además, no pudieron lograr clasificar a su tercera final de manera consecutiva.

En Suecia 1958, Francia jugó su primera semifinal ante Brasil y jugó el tercer y cuarto puesto. En España 1982 cayó en semifinales contra Alemania en penales y cuatro años más tarde, volvió a caer contra los alemanes. Desde 1998 hasta la fecha, llevaban cuatro mundiales sin perder en esta instancia hasta que llegó España para acabar la racha.

EL MALEFICIO DEL BALÓN DE ORO EN LOS MUNDIALES: FRANCIA LO SUFRIÓ

Nunca en la historia de los mundiales desde que se premia el Balón de Oro, una selección mundialista que tenga a ese jugador que acabó de ganar el reconocimiento del mejor del mundo no logra ganar el título. Un maleficio que debía romper Francia en este 2026 con Ousmane Dembélé como la gran figura y con esa distinción.

Este maleficio en los mundiales arrancó desde 1956 en la primera entrega del Balón de Oro. Durante la década del 2000, Ronaldo Nazário ganó el Mundial, y meses después se quedó con el reconocimiento del mejor jugador del mundo. Antes de que se llevara a cabo la cita orbital, Michael Owen se quedó con el Balón de Oro, pero Inglaterra no pudo dar el golpe en la edición disputada en Japón y Corea del Sur.

Un caso similar fue el de 2006 con Fabio Cannavaro como el mejor del mundo, Italia fue campeona, pero el premio se entregó después de la cita orbital. Ronaldinho lo ganó en 2005 y no pudo guiar a Brasil a ser la ganadora del Mundial. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo tuvieron la lucha por el reconocimiento al mejor del mundo, pero en sus selecciones no pudieron llevar a Argentina ni a Portugal al triunfo en mundiales.

Esto se pudo romper en el 2022 con Karim Benzema que logró ganar el Balón de Oro en octubre, y dos meses más tarde, Francia quedó subcampeona del mundo ante Argentina sin el mejor del mundo en convocatoria.