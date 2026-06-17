A las 12:00 m., hora colombiana, la selección de Portugal se verá las caras con la República Democrática del Congo por la primera jornada del grupo K de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

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Debuta Portugal

“Portugal, una de las potencias europeas, inicia su andadura en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con un duelo texano contra la República Democrática del Congo en lo que promete ser un encuentro apasionante. Portugal arrasó en su clasificación, sin dejar lugar a dudas, al anotar 20 goles en tan solo seis partidos y conseguir su pase con la esperanza de lograr su primer título mundial”, señaló la FIFA en la previa.



“La República Democrática del Congo regresa a la Copa Mundial por primera vez desde 1974, tras imponerse en la repesca en México, donde derrotó a Jamaica por 1-0 en Guadalajara, sellando así su plaza. Este será el primer enfrentamiento mundialista entre ambas naciones”, añadió.

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Cristiano es titular

Para este duelo, Roberto Martínez, director técnico de la selección de Portugal, tomó una importante decisión con Cristiano Ronaldo. El entrenador alineó como titular para el debut mundialista al jugador del Al Nassr de la liga de Arabia Saudita.

De esta manera, se oficializa que el exjugador del poderoso Real Madrid de España y Manchester United de la Premier League de Inglaterra disputará su sexta Copa del Mundo de la FIFA.

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Portugal es favorita al trofeo

La selección de Portugal es una de las grandes favoritas para ganar la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. Habrá que esperar si esta posibilidad se concreta.



“Portugal ha disputado hasta la fecha ocho copas del mundo y sus debuts están bastante equilibrados: cuatro victorias, dos empates y dos derrotas. Por su parte, República Democrática del Congo solo ha participado hasta la fecha en una ocasión, en 1974, como Zaire. Entonces cayeron derrotados en su debut 0-2 ante Escocia”, sentenció la FIFA sobre el equipo luso.

