Esto pasará con Pablo Repetto a pesar de la clasificación de Santa Fe

Se definieron de manera oficial los ocho mejores equipos de la Liga Betplay, en donde justamente se encuentra Independiente Santa Fe, el cual sufrió para ingresar, pero tras varios resultados positivos en las últimas jornadas logró clasificar en la séptima casilla.

El 'león' ha dado bastante de qué hablar por una serie de resultados negativos que lo han venido acompañando a nivel nacional e internacional y por lo cual el puesto de Pablo Repetto se habría puesto en duda, pero la clasificación a los playoff solo ratificó su continuidad.

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El Estadio El Campín fue testigo de una gran hazaña por parte del 'león', ya que nadie esperaba que clasificara a los cuartos de final del certamen, pero contra todo pronóstico y tres victorias consecutivas, logró quedarse con la séptima casilla.

El cuadro 'cardenal' llegó a la fecha 19 de la liga local con la obligación de sumar de a tres unidades en condición de local frente a Internacional de Bogotá, otro de sus rivales director para definir la clasificación, y lo consiguió con un marcador de 3-1 en donde se reportaron Rodallega, Olivera y Nahuel Bustos.

Con este resultado ambos equipos se clasificaron a los playoffs y junto con ello el puesto de Pablo Repetto se salvó, ya que antes del encuentro se venía hablando de que podría llegar a salir si no conseguía el cupo, tomando en cuenta también su deplorable rendimiento en Copa Libertadores.

Con este resultado también se revalidó lo que recientemente había dicho el presidente, Eduardo Méndez, quien dijo que apoyaba el proceso del uruguayo y lo mantendría en el cargo.

Estos fueron los ocho clasificados a los playoff de la Liga Betplay

1. Atlético Nacional - 40 puntos

2. Deportivo Pasto - 34 puntos

3. Once Caldas - 33 puntos

4. Junior - 32 puntos

5. Deportes Tolima - 30 puntos

6. América - 30 puntos

7. Santa Fe- 29 puntos

8. Internacional de Bogotá - 28 puntos

¿Cuándo será el sorteo de los playoff de la Liga Betplay 2026-I?

Se conocieron de manera oficial los ocho mejores equipos de la competencia tras una intensa jornada de domingo en donde se jugaron varios partidos en simultáneo, pero en donde sigue haciendo falta la definición de los dos mejores equipos de la liga que llegarán con ventaja deportiva.

Junior y Pasto son los protagonistas de esta situación que definirá cual de los dos acompañará a Nacional en la cima y contarán con ventaja deportiva, por lo que el sorteo se llevará a cabo solo cuando termine la fecha, es decir a las 20:00 hora local.