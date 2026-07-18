Este sábado 18 de julio, por el tercer puesto de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se termina de llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, se enfrentan las selecciones de Inglaterra y Francia.

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El estadio de Miami recibió el duelo

Este compromiso se disputa en el estadio de Miami, que cuenta con una muy buena presencia de hinchas. Galos e ingleses no se pudieron meter en la gran final del certamen orbital.



“Este no es un partido amistoso ni el que hubiéramos preferido jugar, pero es lo que hay. Hay un tercer puesto que alcanzar, y es mi deber, junto con mi cuerpo técnico y los jugadores también, hacer todo lo posible para lograr ese objetivo final. Sin duda es menos importante, pero lo repito: estamos aquí”, dijo el DT de Francia, Didier Deschamps, previo al duelo.

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Lo que se dijo en la previa

“Sí, estamos decepcionados. Pero es Francia contra Inglaterra. Hay historia entre estas dos naciones. Tenemos el deber de respetar este encuentro, a esta selección francesa y a todos los aficionados franceses que nos apoyarán en esta final. Lo daremos todo para volver a casa con una medalla, aunque sea de bronce”, añadió Ibrahima Konaté.



El partido empezó con emociones. Apenas en el minuto 3 del choque se presentó la apertura en el marcador. El mediocampista Declan Rice apareció para convertir a favor de Inglaterra.

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La apertura en el marcador

Rice se llevó la pelota y, antes de entrar al área rival, lanzó un tremendo remate, que terminó en el fondo de la red. El gol de Declan ya es tendencia a través de las diferentes redes sociales.

La selección de Inglaterra dio el primer golpe y espera llevarse el compromiso y el tercer puesto de la máxima fiesta del deporte rey. Habrá que esperar para conocer si esto se concreta o no.