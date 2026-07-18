VIDEO: Francia no despierta e Inglaterra marca otro gol

El estadio de Miami, que contó con una muy buena presencia de hinchas, este sábado 18 de julio, recibió el encuentro entre la selección de Francia de Kylian Mbappé y el combinado de Inglaterra de Harry Kane.

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El duelo por el tercer puesto

Este cotejo, como bien se sabe, corresponde al partido por el tercer puesto de la máxima fiesta del deporte rey, que se termina de llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



“El partido número 103 de la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrentará a Francia e Inglaterra en la final por el tercer puesto, ambos en busca de un premio consuelo tras caer en sus respectivas semifinales. Es también la última oportunidad de Kylian Mbappé para sumar a sus ocho goles y superar a Lionel Messi en la carrera por la Bota de Oro adidas, mientras que Harry Kane y Jude Bellingham —con seis tantos cada uno— también pueden reclamar el premio”, reseñó la FIFA en la previa.

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Rice anotó el primero

“Inglaterra y Francia se enfrentaron en 32 ocasiones, tres de ellas en la Copa Mundial. Inglaterra ganó un partido de fase de grupos en 1966 por 2-0, con un doblete de Roger Hunt. Volvieron a imponerse en la primera fase de grupos de 1982, con un contundente 3-1 gracias a dos goles de Bryan Robson y uno de Paul Mariner. Su último cruce llegó en los cuartos de final de la edición de 2022 en Catar, cuando Francia se impuso 2-1, con goles de Aurélien Tchouaméni y Olivier Giroud a ambos lados de un penal convertido por Kane, quien luego falló otro remate desde los doce pasos”, añadió.



El choque empezó de una manera muy entretenida. Al minuto 3, el mediocampista Declan Rice abrió el marcador a favor del conjunto británico, que perdió en las semifinales ante Argentina.

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El segundo lo puso Konsa

A partir de ese momento, el equipo galo, que cayó en semis contra España, intentó buscar el empate. Sin embargo, fue la misma selección de Inglaterra la que marcó el segundo tanto del encuentro.

Después de un tiro de esquina, apareció el defensa Ezri Konsa al minuto 18 para convertir, de cabeza, el 2 a 0 a favor de los ingleses. Francia no despierta y los británicos siguen firmes para quedarse con el tercer puesto de la Copa del Mundo de la FIFA 2026.





