El próximo título que podría ganar Luis Díaz con Bayern Múnich en la temporada 2025/2026

El colombiano Luis Fernando Díaz se ha ratificado como una de las grandes figuras de Bayern Múnich en la temporada 2025/2026 al ser pieza clave en la conquista el título de la Bundesliga.

Lucho fue clave en la consagración del gigante de Baviera al aportar 15 goles y 13 asistencias en 28 partidos disputados, en los cuales fue titular en 25 ocasiones.

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Próximo titulo que ganaría Lucho Díaz con Bayern Múnich

Después de asegurar el título de la Bundesliga, el Bayern Múnich y Luis Díaz se enfocarán en conquistar el tercer campeonato de la temporada 2025/2026.

Se trata de la DFP Pókal (Copa de Alemania), ya que Bayern y el colombiano visitarán este miércoles 22 de abril a Bayern Leverkusen en la ronda semifinal.

El ganador de la llave se medirá en el duelo por el título con el vencedor del compromiso que jugarán Stuttgart y Friburgo.

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Luego la Champions League

Mientras se encamina por llegar a la final de la Copa de Alemania, el Bayern Múnich también se plantea el objetivo de llegar a la definición de la UEFA Champions League.

El gigante de Baviera tendrá que chocar en serie de ida y vuelta con París Saint Germain. En caso de imponerse, el Bayern chocará con el ganador de la llave entre Atlético de Madrid y Arsenal.

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Título de Luis Díaz y Bayern en la temporada 2025/2026

En la temporada 2025/2026, Luis Díaz y Bayern Múnich ya celebraron los títulos de la Supercopa de Alemania y de la Bundesliga.