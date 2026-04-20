El próximo título que podría ganar Luis Díaz con Bayern Múnich en la temporada 2025/2026

El colombiano Luis Fernando Díaz se ha ratificado como una de las grandes figuras de Bayern Múnich en la temporada 2025/2026 al ser pieza clave en la conquista el título de la Bundesliga.
Lucho fue clave en la consagración del gigante de Baviera al aportar 15 goles y 13 asistencias en 28 partidos disputados, en los cuales fue titular en 25 ocasiones.
Próximo titulo que ganaría Lucho Díaz con Bayern Múnich
Después de asegurar el título de la Bundesliga, el Bayern Múnich y Luis Díaz se enfocarán en conquistar el tercer campeonato de la temporada 2025/2026.
Se trata de la DFP Pókal (Copa de Alemania), ya que Bayern y el colombiano visitarán este miércoles 22 de abril a Bayern Leverkusen en la ronda semifinal.
El ganador de la llave se medirá en el duelo por el título con el vencedor del compromiso que jugarán Stuttgart y Friburgo.
Luego la Champions League
Mientras se encamina por llegar a la final de la Copa de Alemania, el Bayern Múnich también se plantea el objetivo de llegar a la definición de la UEFA Champions League.
El gigante de Baviera tendrá que chocar en serie de ida y vuelta con París Saint Germain. En caso de imponerse, el Bayern chocará con el ganador de la llave entre Atlético de Madrid y Arsenal.
Título de Luis Díaz y Bayern en la temporada 2025/2026
En la temporada 2025/2026, Luis Díaz y Bayern Múnich ya celebraron los títulos de la Supercopa de Alemania y de la Bundesliga.