Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Luis Díaz

El próximo título que podría ganar Luis Díaz con Bayern Múnich en la temporada 2025/2026

Luis Fernando Díaz ya ha celebrado los títulos de la Supercopa de Alemania y la Bundesliga.
Daniel Zabala
Luis Díaz es el cuarto colombiano en ser campeón de la BUndesliga, ¿quiénes la ganaron antes?
Luis Díaz, Bayern Múnich // AFP

El colombiano Luis Fernando Díaz se ha ratificado como una de las grandes figuras de Bayern Múnich en la temporada 2025/2026 al ser pieza clave en la conquista el título de la Bundesliga.

Lucho fue clave en la consagración del gigante de Baviera al aportar 15 goles y 13 asistencias en 28 partidos disputados, en los cuales fue titular en 25 ocasiones.

Luis Díaz logró increíble récord: el mejor de las 5 grandes ligas de Europa

Lea también

Luis Díaz logró increíble récord: el mejor de las 5 grandes ligas de Europa

Próximo titulo que ganaría Lucho Díaz con Bayern Múnich

Después de asegurar el título de la Bundesliga, el Bayern Múnich y Luis Díaz se enfocarán en conquistar el tercer campeonato de la temporada 2025/2026.

Se trata de la DFP Pókal (Copa de Alemania), ya que Bayern y el colombiano visitarán este miércoles 22 de abril a Bayern Leverkusen en la ronda semifinal.

El ganador de la llave se medirá en el duelo por el título con el vencedor del compromiso que jugarán Stuttgart y Friburgo.

Le competiría el puesto a Luis Díaz y ya respondió si quiere ir al Bayern Múnich

Lea también

Le competiría el puesto a Luis Díaz y ya respondió si quiere ir al Bayern Múnich

Luego la Champions League

Mientras se encamina por llegar a la final de la Copa de Alemania, el Bayern Múnich también se plantea el objetivo de llegar a la definición de la UEFA Champions League.

El gigante de Baviera tendrá que chocar en serie de ida y vuelta con París Saint Germain. En caso de imponerse, el Bayern chocará con el ganador de la llave entre Atlético de Madrid y Arsenal.

Luis Díaz la clave del título de Bayern Múnich en la Bundesliga 2025-2026

Lea también

Luis Díaz la clave del título de Bayern Múnich en la Bundesliga 2025-2026

Título de Luis Díaz y Bayern en la temporada 2025/2026

En la temporada 2025/2026, Luis Díaz y Bayern Múnich ya celebraron los títulos de la Supercopa de Alemania y de la Bundesliga.

En esta nota

Luis Díaz Bayern Munich Bundesliga Futbolistas colombianos en el exterior